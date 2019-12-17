銅鑼是最強大的療癒工具，如果一個人可以接受10次45分鐘的銅鑼浴，他的許多疑難雜症都可以被解決。450分徹夜銅鑼浴具有在追求身心靈領域的人們來說具神奇轉化力量的偉大療癒效果。（台中福華提供／台中馮惠宜傳真）

跨年參加戶外派對、或是參加跨年晚會，今年有另一種選擇了，台中福華大飯店將於跨年夜推出「遇見幸福起飛～跨年銅鑼浴」，讓參與者在450分鐘內透過銅鑼聲波中在身心靈最美好的狀態中，迎接充滿希望的一年。

2020年是身心靈揚升的年代，台中福華今年特別推出結合冥想、銅鑼浴及低醣無麩質早餐的跨年活動。今年的冥想主題是：「表達真實自我與培養精微體」，主辦單位表示，精微體是靈魂的能量、靈魂的載體，這冥想能夠以一種超級敏感度去集中心智，達到心中的目標，並且感知體驗者需要知道的，創化出創造力、豐盛意識，搭配銅鑼浴更能強化其效果。

體驗完銅鑼浴，台中福華大飯店還準備了豐盛的「低醣無麩質早餐」，無過敏原，選用「天然初榨椰子油」、「MCT油」、「頂級天然海鹽」等高品質材料製成，包含：南瓜籽油陽光沙拉、健康豬佐椰子油、胡麻豆腐溫沙拉、低醣鹹塔等，最後搭配一杯防彈大骨湯，在銅鑼音波與能量早餐中，告別2019的紛擾、迎接2020起飛的幸福，是另一種健康喜樂的跨年活動。

(中時 )