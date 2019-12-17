跨年參加戶外派對、或是參加跨年晚會，今年有另一種選擇了，台中福華大飯店將於跨年夜推出「遇見幸福起飛～跨年銅鑼浴」，讓參與者在450分鐘內透過銅鑼聲波中在身心靈最美好的狀態中，迎接充滿希望的一年。
2020年是身心靈揚升的年代，台中福華今年特別推出結合冥想、銅鑼浴及低醣無麩質早餐的跨年活動。今年的冥想主題是：「表達真實自我與培養精微體」，主辦單位表示，精微體是靈魂的能量、靈魂的載體，這冥想能夠以一種超級敏感度去集中心智，達到心中的目標，並且感知體驗者需要知道的，創化出創造力、豐盛意識，搭配銅鑼浴更能強化其效果。
體驗完銅鑼浴，台中福華大飯店還準備了豐盛的「低醣無麩質早餐」，無過敏原，選用「天然初榨椰子油」、「MCT油」、「頂級天然海鹽」等高品質材料製成，包含：南瓜籽油陽光沙拉、健康豬佐椰子油、胡麻豆腐溫沙拉、低醣鹹塔等，最後搭配一杯防彈大骨湯，在銅鑼音波與能量早餐中，告別2019的紛擾、迎接2020起飛的幸福，是另一種健康喜樂的跨年活動。
(中時 )
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