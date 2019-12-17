電商消費報告 寵物美妝護膚成長最快 14:072019/12/17 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 京東電商消費報告，今年前10個月美妝護膚類消費增速逾50％。圖為北京故宮新推出的「鶴禧覺色‧故宮天青描金祥雲紋美妝刷組」。（取自新浪微博＠故宮美妝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸京東數科今天（12月17日）發佈《基於京東大資料的中國消費市場研究報告》顯示，與2018年同期相比，2019前10個月的寵物生活、美妝護膚類消費的增速最快，均超過50％；其次，家居日用、圖書、母嬰、醫藥保健、服飾內衣等品類的增速為20％至40％不等，但食品飲料、本地生活／出行旅行、文娛的消費品類的增速則慢於2018年。 報告顯示，低線級城市的消費總額增速快於高線級城市，四、五線城市是下沉消費的主要市場，消費總額增速高於其他線級城市，具有強大的消費潛力。 (旺報 ) #消費 #大陸 #美妝 #護膚 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－我們真的準備好迎接千禧世代消費者了？ 04:102019/12/13 產業特刊 學者觀點－不要錯失房地產科技商機 04:102019/12/13 產業特刊 旅客權益有保障？ 民航局：遠航專戶有2.67億 10:012019/12/13 生活 陸重視內需市場及營商環境 提供消費者更好選擇 17:042019/12/13 財經 PChome 24h購物雙12業績熱 蘋果品牌銷量激增50％ 11:252019/12/16 財經 《電子商務》PChome 24h購物雙12火熱，APPLE品牌行動端銷量增50％ 11:422019/12/16 財經 美妝通路@cosme store結束營業 退出台灣經營 16:032019/12/16 消費 大陸積極鼓勵台灣人「用腳投票」 04:102019/12/17 論壇廣場 Panasonic 讓品牌與第一畫上等號 04:102019/12/17 產業特刊 美妝通路@cosme store說拜拜 04:102019/12/17 時尚消費 兩岸熱門新聞 民進黨執政沒信心 投票班機不放行 - 兩岸要聞 - 中國時報 兩岸緊張 台生赴陸有增無減 - 焦點新聞 - 旺報 提升對空戰力 陸屬意12架蘇-57 - 焦點新聞 - 旺報 台胞享好康 閩手機費方案今宣布 - 兩岸新聞 - 旺報 美專家：本次協議獲勝是北京與川普 不是美國 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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