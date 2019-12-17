大陸京東數科今天（12月17日）發佈《基於京東大資料的中國消費市場研究報告》顯示，與2018年同期相比，2019前10個月的寵物生活、美妝護膚類消費的增速最快，均超過50％；其次，家居日用、圖書、母嬰、醫藥保健、服飾內衣等品類的增速為20％至40％不等，但食品飲料、本地生活／出行旅行、文娛的消費品類的增速則慢於2018年。

報告顯示，低線級城市的消費總額增速快於高線級城市，四、五線城市是下沉消費的主要市場，消費總額增速高於其他線級城市，具有強大的消費潛力。

(旺報 )