鄭宏輝（右）為了新竹的科技發展，特別向前國家太空中心主任、「晉陞太空科技」董事長陳彥升請益。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

蔡英文總統日前提出未來4年將進軍太空產業同時與國際主流市場與技術接軌等2大科技願景，對此，民進黨新竹市立法委員候選人鄭宏輝表示，非常贊同這項政見，而全台灣最適合發展太空產業的城市就是新竹市，他並提出4大主張，要讓太空產業紮根新竹。

鄭宏輝表示，為了新竹的科技發展，日前他向前國家太空中心主任、「晉陞太空科技」董事長陳彥升請益，他深刻了解到，太空市場已經是全球各國的兵家必爭之地，台灣雖然已經有國家太空中心，但在太空產業的商用領域上，台灣依舊處於起步階段。

為呼應蔡英文的太空政策，鄭宏輝提出4大主張，要「讓太空產業紮根新竹」。包括1、政府法規命令上的協調。2、提升太空專責機構的位階。3、制定太空基本法。4、在新竹市規畫設立「太空產業園區」。

鄭宏輝說，過去大多數人認為太空產業離我們很遙遠，太空科技是昂貴且無法看到實績的資源黑洞，然而，我們現在所用的手機電腦，裡面的半導體與作業系統等科技，都是源自於太空科技的發展。

諸如Google、Amazon、Facebook、軟體銀行等科技巨擘，也已預定在未來5年內，發射千顆以上的低軌道衛星，利用其低傳輸延遲與成本低廉的特性，為全球提供通訊服務，這將會帶動相關產業，如AI、通信、半導體等相關行業的發展，台灣沒有理由在這一場太空競賽中缺席。

鄭宏輝說，太空產業在台灣的發展，其實還欠缺4大要素，1是政府法規命令上的協調，2要調升太空專責機構的位階，3要制定台灣「太空基本法」，4是規畫「太空產業園區」。

鄭宏輝也提出，未來將召集各界代表，啟動太空相關法令的修法工程，以及提案成立台灣的「國家太空總署」，同時積極協調新竹市政府與中央各權責相關單位，評估規畫新竹X科技產業園區設置「太空產業專區」，讓太空產業紮根新竹。

(中時 )