民進黨一支選舉廣告片「對不起篇」引發政壇「誰該向誰道歉」風波；前副總統呂秀蓮今在直播節目從社會、財政等事件質問蔡英文「不用道歉嗎？」她舉例每逢選舉就大開支票，要年金改革時就說政府有多窮，現在要選舉又變聖誕老人。

呂秀蓮今在臉書「台灣4.0」第四集『誰該向誰道歉』以高雄人對不起台灣 ？是普遍的心情 ？還是執政傲慢 ？做了剖析。

她說，最近熱議的議題是「誰該向台灣道歉」，其中最引人注目是民進黨一支以高雄為主題的廣告片「對不起篇」；她指出，很多人不以為然，不久前在台中，蔡總統也說，林佳龍落選，台中人要說對不起；但林沒落選，能當交通部長？

她指出，就在到底誰該向台灣說對不起同一時刻，最近發生遠航停飛事件，牽扯後面綠營很多達官貴人都在為遠航護航，「這就奇怪了，光罵遠航，民進黨身為執政黨，你的立委跟官員幫他護航，難道不用道歉嗎？」

她也提到兩年前慶富案說，弊案從蔡總統執政至今沒下文，起碼韓國瑜在市議會有成立調查小組調查結果查到新事證，在民進黨說高雄人對不起台灣時，蔡總統不用道歉嗎？還有更早前兆豐金，至今是謎團。

她還說，就在要台灣人道歉時，又看到嚇死人的事件，台南市一貫道道場被燒死七人，這總統該負責，因為這是總統治理下的社會；同一天在台南後壁，國民黨部被偷放爆裂物，還好很快被發現，否則就成政治事件，「若你住在附近，晚上睡得著？」台南鄉親看到新聞不會害怕嗎？一天兩起，本來治安良好台灣，民心良善台灣人，這一年來好像開始不同，動不動就聽到槍聲，搶奪等案件頻率越來越高，蔡英文執政這幾年對治安有沒有檢討，明顯治安敗壞，該不該道歉？

她又說，自由民主時代任何投票過程、結果都是神聖的，只是結果本來就有人滿意或不滿意而已，韓國瑜應該跟高雄人道歉，因為韓不安於室，確實應該跟高雄人道歉，笑高雄人要去台北照工作，自己也要北漂，韓參選欠缺正當性是事實，但畢竟韓只是總統候選人，但就全國，當然執政要負最大責任。

她說，蔡總統日前推出大南方計畫，現在大家都大頭病，每次都講得好大，中央政府每年花兩兆在濁水溪以南，但半年來，執政者開口閉口都要開支票，老百姓都高興不得了，但都沒說，這錢要誰出，且再仔細看，所有計畫都要當選後才有，但當選後就開始說財政困難，中央到地方負債累累，然後就年金改革，要政府少給錢時說政府有多窮，現在要選舉又變聖誕老人，每天開支票。反正開支票大家已經習慣了。

她說，2006年扁執政，2008年還要選舉，扁就讓閣揆蘇貞昌推出大溫暖計畫，縮小貧富差距、照顧老人安養，因應少子女化、強化國民健康等四問題，編列1兆1千6百億社會福利，錢是花了，但最後謝蘇配落選，變成四大皆空，從億來億去，全國性支出，動輒幾百億，兩兆的大南方計畫，大家就等著看吧。

她接著說，不可思議的，除了卡神問題，藍綠都在養網軍，藍營因為在野，無法動用國庫或公家經費，綠營就大辣辣不同單位編列預算，把網軍用約聘人員安置在裡面，用公款製造假新聞帶風向、操弄民意，但也沒聽到任何人道歉，卡神不見了，沒任何一個單位表示歉意，因為一道歉就表示承認，所以能閃就閃。

她說，還有民進黨三千寵愛都在楊蕙如身上，楊蕙如對台灣民主及民進黨貢獻就是炒作網軍，結果，行政、立法院到高雄市議會都在幫楊喬事、討經費，背後隱藏多大問題，民進黨蔡總統跟蘇院長至今也沒道歉。

她說，另一個不可思議的是，這兩天負責選舉的內政部次長陳宗彥，因為講了莫名其妙的話她才知道有這號人物，陳利用下班時間去輔選，要原住民投給民進黨、蔡英文還教人家怎麼作廢票，「我從來沒想到台灣在民進黨執政下，政府官員、內政部次長會公開告訴選民你只能投某一黨、投某一人，內政部長、行政院長及蔡總統有沒有道歉，這樣的部長能勝任，選舉相關單位主管機關部會首長公然違法影響投票」。

她又說，近年一堆選舉，那麼多政黨傾巢而出，官二代、俊男美女，用這些人來擔任立委的能耐嗎？但專業素養夠嗎？今年選舉只能用荒腔走板，選舉越來越近，大家要嚴格檢驗，就算今年四月總統還領銜通過「財政紀律法」，要求政府支出成長的節制、公共債務等不受政治選舉影響，但這「財政紀律法」的條文簡直不像立法條文，蔡總統親自頒布的法律，要求政府要花任何錢、預算當政府透支時要避免跟政治、選舉有關，但現在選舉，有多少支票已經違法違憲。

(中時 )