由中華文化總會、交通部觀光局主辦的「來去總統府住一晚」體驗活動，國民黨多名立委批評總統蔡英文總統假觀光之名找網紅合體同框，成就蔡個人的總統選情，搶攻年輕人選票，國民黨團要求總統府立即公布執行科目相關費用及執行成效。

喜樂島聯盟也點名中華文化總會秘書長請林錦昌公布經費細目，至於文總媒體部主任湯佩儀回應，讓世界看見友善台灣、增加台灣在國際能見度，對每一位台灣人來說，是件美好且必須堅持的事。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)