大政治大爆掛-無色覺醒》國家就是自己家 小英成全台最大網紅總統？ 14:132019/12/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由中華文化總會、交通部觀光局主辦的「來去總統府住一晚」體驗活動，國民黨多名立委批評總統蔡英文總統假觀光之名找網紅合體同框，成就蔡個人的總統選情，搶攻年輕人選票，國民黨團要求總統府立即公布執行科目相關費用及執行成效。 喜樂島聯盟也點名中華文化總會秘書長請林錦昌公布經費細目，至於文總媒體部主任湯佩儀回應，讓世界看見友善台灣、增加台灣在國際能見度，對每一位台灣人來說，是件美好且必須堅持的事。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #立委 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北立委選情 國民黨搶7民進黨拚9＋1 04:102019/12/13 地方新聞 大政治大爆掛-無色覺醒》 蔡拋大南方計畫 綠抱佛腳對得起南部人？ 14:112019/12/15 政治 副總統陳建仁成超級助選員 屏東跑透透為3立委候選人拉票 19:122019/12/15 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 11:382019/12/16 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》內政部官員砲打小黨 視行政中立如糞土？ 14:262019/12/16 政治 林郁方嗆林昶佐 說謊沒資格當人 16:132019/12/16 政治 蔡玩網紅無底線 總統府淪道具 00:042019/12/17 政治 蔡玩網紅無底線 總統府淪道具 04:102019/12/17 政治要聞 邀網紅住總統府 喜樂島：請文總公布明細 12:522019/12/17 政治 總統府天諭照片瘋傳 原作者駁斥要求撤圖 13:062019/12/17 政治 政治熱門新聞 T台民調出爐 韓支持度回穩韓黑驚呆了 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 網嗆：1月11就知道 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 交叉！胡幼偉：韓使出這招蔡政府就掰掰了 - 政治 竟連「牠」都成韓粉？ 網友大喊太誇張 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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