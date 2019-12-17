最近，年輕人的社交圈中風行著一雙限量版「神鞋」，令許多年輕人趨之若鶩。4名學生在網路上見到限量版的球鞋後，被它的價格迷昏了眼，隨即訂購付款，卻不想對方收了錢後，竟瞬間「銷聲匿跡」，令4人痛失7000令吉(約台幣5萬元)

據《中國報》報導，這4名學生彼此互不認識，是其中一名魏姓學生在上當後將發生經過貼上網路，才發現受害者不只他一人。據了解，他們所購買的，是南韓天團「BIGBANG」隊長權志龍最近與Nike聯名的「AIR FORCE 1」。

這雙鞋在社群媒體上，被封為「神鞋」。之前在韓國開賣限定版(紅色Nike勾)時就已是瘋搶狀態，當時甚至有人喊出一雙鞋以台幣2萬的價格代購。就算是普通版(白色Nike勾)一雙也需要台幣6300元。

受害者表示，他們是在確認過對方發來的「郵件追蹤號碼」後，才將錢匯出。不料，對方收到錢後立刻將他們拉黑，連留下的聯絡電話也打不通。另一名受害者則補充，為了確定真假，他還要求對方拍下球鞋，並附上自己的姓名。「對方如我要求般，發了照片給我。所以我相信對方是擁有該球鞋，而且其帳號已經開了3年，擁有1000多名朋友，相信不是假帳號，才與對方交易。」

有兩名機警的受害者在發現貨物沒有送出後，立刻報警。民政黨雪州公共投訴局主任林華正表示，目前該帳戶已經遭凍結，他也警告，若是借出私人帳戶是非常嚴重的罪行，警方有權扣押，甚至提控上庭。

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(中時電子報)