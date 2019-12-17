和勤(1586)兩岸擴產將於2020年下半年完成第一期計畫並投產，落實兩岸明確分工，其中，大陸嘉興和新、淮安和新兩廠專注生產汽車、電動車零件，台灣全興廠做為集團總部並生產硬碟零件及自行車精密零件等高端產品，集團持續提高生產效率，預計5年後集團營收翻倍。

因應客戶訂單增量需求，和勤展開產線整改與兩岸擴產，未來汽車、硬碟零件兩大業務將分別於大陸、台灣生產，除了因應美中貿易戰的發展及客戶期待，更可降低運輸、裝運等管理成本，發揮更高的經濟效益，產能提高加上成本降低，創造集團營收、毛利率雙升。

目前和勤的營收占比中，汽車約7成、硬碟3成，汽車及電動車零件客戶主要市場在大陸。和勤嘉興和新廠房空間有限，而近兩年快速投入新設備造成空間不足產線規畫紊亂，增加搬運成本。在客戶訂單成長，以及多項新產品量產、新客戶訂單的需求下，去年下半年啟動擴產計畫，嘉興和新廠第五車間去年第4季動土，目前廠房已經完成8成，產線設備進廠後，預計2020年第2季投產。

嘉興和新第五車間擴產計畫預計總投資額6,500萬元人民幣，第五車間建成後將現有的研磨設備與電鍍設備搬遷至第五車間，並將第五車間的電鍍線設在二樓，以防電鍍污水及化學藥劑可能洩漏污染到土地，另也將所有會產生污水及污泥的生產工藝整合到同一車間集中管理，以符合環保法規。第五車間建成後也將所有無塵控制室整合在一起，電鍍及清洗線的外觀全檢及包裝亦一起集中管理，減少重疊的人力、減少水電能耗。

和勤表示，在第五車間建成後，原有分散的生產環節連成智能化生產線，實現生產流程再造，估計生產效率將提高4成，成本也會大幅降低。大陸進入工業4.0，和勤也提高自動化設備製程，降低人工成本，並且調整產品線，過去規模小但占用設備的產品訂單將會被規模大的產品取代，創造更大的利潤。產能增加以及產品線調整，預計嘉興和新廠與淮安和新廠的產值將每年遞增，大陸廠目標在5年內年產值成長1.5倍以上。

硬碟機構件目前於台灣完成前段沖壓後，再運送至嘉興和新廠做後段電鍍，但增加運送、包裝成本。美中貿易戰後，也配合客戶的出貨地做調整，明年擴產完成後硬碟產品將全部移回台灣全興廠生產，未來除硬碟機構件外，全興廠也將做為集團營運總部並設立研發中心，將公司精密沖壓的競爭優勢，拓展到電動車、航太、醫療器材、高端自行車等領域。

全興廠規畫投資金額9.44億元，其中5.05億元購置彰化全興工業區既有廠房作為擴產基地，其餘資金將陸續投入廠房增建、修繕與投資設備，今年7月中旬獲經濟部通過「歡迎台商回台投資行動方案」，享有政府補助銀行委辦手續費1.5％。全興廠廠房可滿足短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，預計明年第3季投產，第二階段於明年底前建置表面處理製程與硬碟機構件產線小量生產，待通過客戶認證後，預計2021年開始量產。

和勤表示，近年來全球硬碟的需求量雖不如往年，不過受益於5G、雲端、物聯網等商業應用高階機種的需求量逐年攀升，硬碟機構件的需求將由薄板2.5吋機型(量大毛利低)轉向厚板3.5吋機型(量少毛利高)，硬碟零件生產難度加深，將更凸顯和勤在硬碟市場上的競爭力。和勤硬碟新產品今年下半年進入量產，銷售額預期仍能往上成長。集團總部將於明年第3季啟用，除了硬碟機構件外，全興廠也將生產汽車及高端自行車精密零件，預計全興廠產值在5年內能超越過去台灣廠僅生產硬碟機構毛胚件的高峰。

(時報資訊)