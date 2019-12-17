36歲女星黃聖依因演出周星馳《功夫》過去被封為「星女郎」，2006年她與影視傳媒CEO楊子傳曖昧，隔年秘婚，近年兩人才證實此事。最近黃聖依和老公楊子攜手上小S節目《花花萬物》，楊子透露有次黃聖依心直口快，沒想太多就問婆婆什麼時候才要離開，幸好是助理發現提醒，才解除一場家庭戰爭。

由小S和蔡康永主持的《花花萬物》今分享一段花絮，楊子說道其實前陣子黃聖依和楊子媽媽有誤會，有次楊母到兩人家中，因為黃聖依要去工作，楊母稱下午就會離開，結果時間到了楊母還沒走，黃聖依便問：「妳沒走？妳啥時候走」，這句話被細心的助理發現不妥，便私下告知楊子幫忙解決。

楊子聽聞便馬上致電給媽媽，強調黃聖依沒有別的意思，希望母親別放在心上，黃聖依被老公提醒後也十分著急，雖是深夜，但為了希望誤會不能過夜，也急忙打給楊母解釋道歉，澄清是因為有規劃安排，沒有要趕婆婆走的意思，楊母事後打電話給楊子，也釋懷說沒有多想，但語氣確實開心不少，算是化解了婆媳心結。

(中時電子報)