美國商務部16日發布最終裁決，認為越南確有使用原產於韓國及台灣之鋼材，在越南簡單處理（minor processing）為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼後銷美，以規避反傾銷稅（韓國包括平衡稅）之情形。若有使用台灣鋼材之反規避稅率為3.66%，韓國之稅率最高為48.99%，中國大陸之稅率最高為456.2%。

國貿局表示，越南是我國熱軋鋼品第1大出口市場（出口占比25.9%），也是我國冷軋鋼品第9大出口市場（出口占比2.4%），近年均呈溫和成長的趨勢。然而，我國熱、冷軋鋼材銷往越南後，有多少比重被加工製成抗腐蝕鋼品，進而銷往美國「實難以掌握」，但美國對我反傾銷稅率較低，因此評估本案對我影響有限。

國貿局也說，中國大陸鋼品也曾面臨類似反規避調查，除上述涉及使用台、韓鋼材之調查外，美商務部曾於2018年5月22日對自越南輸美，使用中國大陸冷、熱軋鋼材並於越南製成之抗腐蝕性產品作成反規避調查之最終裁定，反規避稅率為456.20%。

(工商 )