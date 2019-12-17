國內首家以資安監控服務上櫃的安碁資訊（6690），協助母集團宏碁（2353）成功取得ISO27001資訊安全管理認證，透過資訊安全制度標準化，與合作夥伴共創產業核心價值與競爭力。

除ISO27001外，安碁資訊同時輔導宏碁符合ISO27017／ISO27018雲端安全標準，及一般資料保護規範（General Data Protection Regulation／GDPR）歐盟個資保護法規遵循要求。專案執行過程中顧問團隊在多ISO系統流程進行管理制度簡化與整併，除了將資訊安全與個資保護風險評鑑方法論進行整合外，並將其產出經驗製作成最佳實踐方案，以便能夠快速複製到宏碁全球各地，例如美國分公司，歐盟分公司，以便將本案效益發揮到最大。

因此，安碁資訊的顧問團隊需要考量世界各地文化與法令落差，相關範本資料必須簡單明瞭，且具有彈性，這些變動式的法規和市場考量，著實考驗顧問團隊的經驗與能力。

安碁資訊擁有專業優質的管理顧問團隊，更專注發展資訊安全技術檢測服務，包含：防毒、防駭、網頁與弱點掃瞄、滲透測試，更以人工智慧（AI）發展資安事件異常監控服務（SOC），能夠協助客戶在最短的時間內發現異常攻擊事件。

資安事件、網路攻擊的頻率逐年上升，成為企業及消費者常見的網路威脅。跨國型的企業要能在在全球保持技術的領先優勢，資訊安全防護作業將是重要考量的關鍵之一。

宏碁重視資訊安全的重要性，更在今年取得國際標準ISO 27001資訊安全管理制度認證。在安碁資訊輔導下，優化其資訊安全管理制度，將資訊安全管理制度、個人資料保護、雲端安全進行全方面的分析、規劃及建置作業，讓管理制度更利於其他標準制度的整合，同時強化宏碁內部具備共同資訊安全的目標，及統一的標準要求，也透過優化朝向最佳化管理程序，讓宏碁能夠以資訊安全作基礎將服務與產品推向國際，成為業界值得信賴的科技品牌。

臺灣去年已立法通過「資通安全管理法」與歐盟於去年實施個資法GDPR(General Data Protection Regulation)，無論是在國內或國際上對於資訊安全與個人資料保護的重視，已然成為企業必備項目、趨勢及挑戰。

安碁資訊擁有各種個資的顧問服務經驗，但透過這次輔導宏碁取得資訊安全國際ISO 27001認證的過程中，增強在其他各國的個資國際法規實務經驗，未來將針對跨國型的各種企業，也能透過累積此專案的顧問經驗，將國際法規標準化之規範處理資訊安全管理，並透過風險預測分析來因應全球資訊安全威脅，提供企業最佳化的資安顧問專業服務。

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