摩根大通17日（周二）調升明年油價預估，認為在石油輸出國家組織（OPEC）以及盟友擴大減產的帶動下，加上新興市場經濟成長走強，2020年油市供給將趨於吃緊。

該投行將2020年布蘭特原油預估價由先前預測的每桶59美元上修至64.5美元，後年油價將跌至每桶61.5美元。

至於西德州中級原油，摩根大通預估明年平均每桶60美元，2021年則跌至每桶57.5美元。

摩根大通指出，「相較我們9月原估2020年全球油市每日平均供給過剩60萬桶，如今我們預期市場每日供給將短缺20萬桶。」

(工商 )