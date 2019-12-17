供給趨緊 摩根大通上修明年油價預估 14:192019/12/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 摩根大通17日（周二）調升明年油價預估，認為在石油輸出國家組織（OPEC）以及盟友擴大減產的帶動下，加上新興市場經濟成長走強，2020年油市供給將趨於吃緊。 該投行將2020年布蘭特原油預估價由先前預測的每桶59美元上修至64.5美元，後年油價將跌至每桶61.5美元。 至於西德州中級原油，摩根大通預估明年平均每桶60美元，2021年則跌至每桶57.5美元。 摩根大通指出，「相較我們9月原估2020年全球油市每日平均供給過剩60萬桶，如今我們預期市場每日供給將短缺20萬桶。」 (工商 ) #美元 #摩根大通 #大通 #摩根 #供給 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，激勵周四LME期鎳上漲 10:002019/12/13 財經 《美股》上季業績超預期，Adobe股價創新高 10:342019/12/13 財經 供給趨緊、旺季支撐 PVC、EVA、AE漲勢加溫 14:122019/12/13 財經 南非限電危及供給 鈀金價格飆新高 23:182019/12/13 財經 人行：深化金融供給側改革 擴大金融對外開放 08:092019/12/16 財經 不要快，但是要對! 唐德瑜領導摩根創新局 04:102019/12/16 財經要聞 「摩根小幫手」問世 有感創新 客服團隊成就數位轉型 04:102019/12/16 財經要聞 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME基本金屬期貨普漲 10:002019/12/17 財經 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 即時 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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