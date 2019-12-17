空警-500預警機

解放軍最近在南海演習，但和以往截然不同的，就是戰略已轉守為攻，旨在準備「意外對抗」。

《解放軍報》15日報導，南部戰區海軍航空兵11月中旬完成了長航時的預警偵察訓練，參訓官兵共截獲10多種「敵」對空雷達信號，檢驗了多套訓法戰法。

「帶著敵情飛，瞄準打贏練，」才訓練回來的該師某團參謀長閻亮說，和去年的預警偵察訓練相比，這次不但航時大增，而且全程設置了敵情和戰術背景，加強夜間訓練，不斷挑戰人與裝備的極限，以鍛鍊部隊的應急作戰能力。

(中時電子報)