轉守為攻 陸戰機改變南海戰略 14:192019/12/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍空警-500預警機的資料照。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空警-500預警機 解放軍最近在南海演習，但和以往截然不同的，就是戰略已轉守為攻，旨在準備「意外對抗」。 《解放軍報》15日報導，南部戰區海軍航空兵11月中旬完成了長航時的預警偵察訓練，參訓官兵共截獲10多種「敵」對空雷達信號，檢驗了多套訓法戰法。 「帶著敵情飛，瞄準打贏練，」才訓練回來的該師某團參謀長閻亮說，和去年的預警偵察訓練相比，這次不但航時大增，而且全程設置了敵情和戰術背景，加強夜間訓練，不斷挑戰人與裝備的極限，以鍛鍊部隊的應急作戰能力。 (中時電子報) #南海 #中國 #美國 #偵察 #戰略 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸要美別在南海秀肌肉 為台海添新變數 14:192019/11/18 軍事 回家了！3大優勢 陸002艦傳駐南海 13:212019/11/21 軍事 挑戰陸警告！美軍艦連兩天南海行 08:502019/11/22 軍事 培養新艦載機菁英 陸力建航母部隊 12:322019/12/12 軍事 帶頭瞄準南海 美今年軍演85次 20:452019/12/15 軍事 軍事熱門新聞 轉守為攻 陸戰機改變南海戰略 - 海軍 美軍中將暗示：大陸有星際艦隊 - 軍事 搶先看!捍衛戰士2新預告片 - 軍事 殲20強心 陸獲烏航發巨擘過半股權 - 軍事 台成F-16亞太維修中心？ 漢翔：先服務好空軍 - 軍事 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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