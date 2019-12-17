南韓執政陣營多名人士今天透露，南韓國務總理李洛淵將辭職，總統文在寅已決定提名前國會議長丁世均為下一任國務總理，並將在近期內公布相關消息。

丁世均於2006年前南韓總統盧武鉉任內擔任產業資源部長官，他在擔任產業資源部長官之前曾任兩屆8「韓台議員親善協會」韓方會長，是南韓政壇友台人士。

南韓聯合新聞通訊社指出，分析認為，文在寅之所以提名丁世均，不僅因為他是典型的「經濟通」，同時還可以體現政府與國會「協治」精神，從而革新公部門的氛圍，提升施政的動力。

在國會和政府攜手施政日益重要的背景下，丁世均在協調朝野立場方面具備豐富經驗，這是他被重用的一大原因。

另外，在離國會議員選舉還剩下4個多月的情況下，文在寅此舉還可能讓在任時間最長的現任總理李洛淵在執政陣營第一線發揮選舉優勢作用。

丁世均1950年11月5日出生，全羅北道鎮安郡人，1974年畢業於高麗大學法學系，美國紐約大學碩士、佩珀代因大學（Pepperdine University）工商管理碩士、南韓慶熙大學博士。

丁世均曾在韓國雙龍集團任職17年，並擔任過常務董事，擁有豐富的企業管理經驗。

(中央社)