落選的國民黨台北市長候選人丁守中，針對選務瑕疵提起當選無效之素，17日遭高等法院駁回上訴確定，對此台北市選委會主委黃珊珊表示，判決結果在預期之中，雖然去年九合一大選選務因為綁十項公投案而出現瑕疵，但絕對沒有任何違法或故意疏失的地方。

台北市選委會表示，「零缺點」及「盡善盡美」是選務實務上努力追求的目標，本次選舉因合併辦理10案公民投票，在大量、限時以及資源有限的限制下，選委會深切反省檢討或多或少有若干細部作業尚非完美，然而選務機關依法行政、公平、公正及堅守中立立場辦理選務是永遠恪遵的守則。

北市選委會指出，選舉人在這次選舉過程展現高度的公民素養、選務人員依法中立執行選務工作，以及法院依法公正審理裁判，均是我國民主法治進步發展的堅實基礎；本會要特別感謝全體市民及參與本次選務工作3萬多名選務人員，更感謝司法還所有選務人員一個公道及清白。

北市選委會表示，依2019年6月21日修正公布之公民投票法修正條文，雖未來全國性公民投票將不再與公職人員選舉同日舉行，惟本次2018年地方公職人員選舉併辦10案全國性公民投票案之選務經驗，北市選委會定當引以為鑒，並落實執行中央選舉委員會訂頒下達之各項選務改革措施與規範；2020年度第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，本市將設置1728投開票所，較2018年選舉之1563所，增加165所；遮屏數共將設置8161組遮屏，較2018年選舉之7052組，增加1109組；北市選委會及各區選務作業中心，將於投票日成立「選務緊急應變中心」等，隨時向中央選舉委員會之緊急應變中心進行回報與受命。

經歷本次併辦10案公民投票之艱難選務作業後，期望選務人員能累積經驗，持續秉持熱誠，用心及細心，參與本市各項選務工作，共同為我國民主法治社會貢獻一份心力。

(中時 )