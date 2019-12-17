警政署17日在刑事局舉辦「2019年禁止酷刑公約研討會」，這是繼前年舉辦「我國推動禁止酷刑公約國內法化之實踐與展望研討會」後，再度以禁止酷刑公約為主題舉辦國際研討會，期能透過各界人士熱烈的討論，擘劃出未來推動禁止酷刑公約工作的藍圖。

研討會邀請監察院長張博雅、行政院政務委員羅秉成在開幕時致詞，張博雅首先對研討會的重要性表示高度的肯定，並提及監察院設置國家人權委員會的法案，已於日前經立法院三讀通過，未來將與行政院攜手合作，共同為推動落實禁止酷刑公約而努力。

警政署邀請國際專家James Lin進行演講，內政部前部長葉俊榮特別介紹演講人為國際酷刑受害者復原委員會委員，曾於30多個國家或地區進行酷刑或不當對待案件調查，具有豐富的實務經驗，且其論述深入具有挑戰性的核心層面，可供我國政府未來施行公約之重要參考，十分可貴。

(中時 )