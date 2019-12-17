2019年底前即將公布的「媲美星港新財富管理方案」草案昨日舉行公聽會，金管會主委顧立雄17日指出，大家比較多意見是在「差異化管理」，不是所有銀行都可以中選、可以做這項業務，特別是外銀認為標準太過嚴格，但顧立雄認為，還是要作差異化管理，國銀有五大門檻、外銀有三大，符合的條件才能申辦，「未來會每三年檢視一次。」

顧立雄指出，現在對「國銀」設有五大標準，目的是希望要有一定風險控管機制、一定健全性與相當程度守法性的國銀才能承作。至於「外銀」有三個標準，主要強調「在台灣要有一定深耕發展」。這方案不是鼓勵外銀在國外經營理財服務，而是要鼓勵外銀在台灣深耕發展，「我覺得國內銀行不需要每家銀行都有糖吃，反而造成風控不足與造成削價競爭。」

目前能入選的幾乎是財管規模較大的民營銀行，公股只有三家，對公股行庫是否不公？顧立雄表示，這是趨向於讓公股行庫可以更努力，未來只要能達到標準的銀行，還是可以來申請。希望公股行庫能去提升資本適足率，守法性、經營健全性，由於這個方案是三年為一期，所以會有三年的檢驗期間，假設核准後三年後銀行資本弱化，自然會進行重新檢驗，若三年後資本弱化恐會暫停業務。

公聽會中銀行是否對金融商品的鬆綁有意見？顧立雄表示，商品面各銀行都認為在這階段已經鬆綁很多，許多銀行都認為商機很大所以才會都來爭取，也有許多未入選的銀行向金管會說門檻太高，沒有這樣服務客戶的機會很惋惜。

2020年第一季可上路嗎？顧立雄指出，會盡快，要給銀行局一些作業時間。

(工商 )