時序入冬，今年冬至適逢周日（12月22日），更適合團圓過佳節！位在台北101購物中心四樓的「十二粵」是經典手工粵菜餐廳，提供精緻港點、叉燒、海鮮煲、避風塘炒蟹等，料理手法、口味也深受饕客喜愛。冬至當日來「十二粵」餐廳用餐，不限消費金額，午晚餐時段，貼心贈送每位用餐客人吃湯圓。坐在圓桌品佳餚，共享暖心湯圓，快樂度冬至。

「十二粵」是經典手工粵菜餐廳，廳內居家時尚的木紋黃，搭配簡約的鏡面與金屬材質，營造出東方古韻的舒適氛圍。（十二粵 提供）

冬至逢周日，相揪過佳節，愛吃美食的人可不會忘了吃「湯圓」！「十二粵」是經典手工粵菜餐廳，廳內居家時尚的木紋黃，搭配簡約的鏡面與金屬材質，營造出東方古韻的舒適氛圍。十二粵客源多來自觀光散客和家庭族群，常被來客盛讚，五星等級的精饌佳餚與服務！

迎接冬至，家家戶戶團圓時刻，傳統習俗中，是最適宜吃湯圓的日子，十二粵餐廳將於冬至當天，不限消費金額，將贈送午餐和晚餐之客人，每人一碗「薑汁甜湯圓」，餐食完，將暖呼呼地替每位消費者端上桌，陪伴消費者、及他鄉之客在冷天，一同感受團圓溫暖的氛圍！

冬至湯圓應景必吃！然也提醒大家，湯圓也不要吃太多，特別是包餡湯圓的熱量高，芝麻、花生口味是加糖熬製，1顆約70大卡，4顆熱量等於1碗白飯。國民健康署提醒，民眾食用湯圓應掌握與主食代換，如有蔬菜的鹹湯圓、不油炸、搭配低卡高纖湯頭酌量食用等原則，減少健康負擔。

花開富貴圍爐盆菜。（十二粵 提供）

過完冬至，緊接著又快到農曆春節。今年十二粵也推出「十二粵除夕套餐」，嚴選時令食材結合山珍海味，製作包含極品粵菜與海鮮、養生燉湯等美饌，讓全家人愉快溫馨的享受豐盛饗宴，另有內用外帶皆適宜、充滿濃濃粵式過節氣氛的圍爐「盆菜」及正統佛跳牆。

鯉躍龍門極品佛跳牆。（十二粵 提供）

「精選珍饌-花開富貴圍爐盆菜」由十幾種原料分別經過煎炸悶煮等工序層層裝盆而成，內有：鮑魚、海參、茄汁蝦、金蠔、雞鴨、魷魚等食材，頂部放上鮑魚、海參等名貴食材、下層則利用豬皮、蘿蔔等食材吸收湯汁，增添潤澤口感，食材因地而異，各有千秋，以傳統古法重現粵式盆菜美妙風味。

「鯉躍龍門極品佛跳牆」以長達5小時慢火煨燉，內含多樣海鮮珍寶如：鮑魚、花膠、海參、蹄筋、乾鮮螺肉、鵝掌、土雞、瑤柱、紅棗等多樣化食材，湯頭鮮美馥郁、健康溫補，除夕夜一同分食，感受每一道菜餚的不同口感。

明年就是鼠年了！雖說今年春節來得比較早（一月下旬）不過仍有七天連假，趁著假期和家人好友團聚，品佳餚、說吉祥話，盼從新的一年「鼠年行大運、「鼠報年來福滿門」。

(中時電子報)