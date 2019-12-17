凡走過必留下痕跡，尤其是網路上，所幸這次看到的，都是相當美好的回憶！有網友在知名社團《爆廢公社》發文，表示最近整理家人遺物，赫然發現讓人臉紅的「回憶殺」，是如今已當媽的女星季芹的大尺度寫真集，僅用長髮遮胸，讓許多粉絲直呼簡直喚醒青春時期的甜美回憶，也釣出不少同好「獻寶」，其中赫見「台灣最美歐巴桑」陳美鳳的寫真集，畫面火辣，讓網友群起瘋狂！

陳美鳳23年前清涼寫真被挖出，尺度之大讓網友瘋狂。(翻攝自《爆料公社》臉書專頁)

繼某網友整理親友遺物，翻出「季妹妹」季芹寫真集後，又有網友留言獻寶，表示自己整理房間時找到陳美鳳以前的寫真集，只見照片中的陳美鳳輕輕挽起長捲髮，身上穿了白色小可愛，因為由上往下取景，讓她渾圓G奶幾乎從小可愛中炸裂，而寫真集書名取為「滿足satisfaction」，據悉，此書23年前出版，是陳美鳳唯一一本寫真集，裡頭還收錄了她的歌詞創作，同時展現美鳳姐的才氣與美色，讓網友忘情說出「這好啊」，直呼美鳳姐這本寫真集真是性感到「超母湯」。

(中時電子報)