美律(2439)下半年受到TWS(無線藍芽耳機)電池缺貨，加上美中貿易戰導致客戶多在上半年提前拉貨，美律下半年營運保守，展望2020年，美律預計TWS電池缺貨問題將得到舒緩，加上蘋果揚聲器出貨占比提升，美律2020年營運回溫可期。

今年美律因美中貿易戰衝擊，上半年耳機客戶提前拉貨，導致下半年市場需求觀望，加上客戶也調整庫存，故今年下半年營運偏保守。

至於TWS(無線藍芽耳機)方面，因為今年市場快速崛起，美律大量客戶使用德國供應商的電池，據悉，蘋果新一代AirPods也是使用德國供應商電池，導致造成德國供應商產能不足，難以供應美律中低階客戶產品，故美律積極開發新的電池供應商，預期電池缺料問題能於明年第一季紓解，另外，美律TWS客戶因設計仍未定案，因此有2個TWS大型專案延後量產，預估此兩大專案潛在貢獻也將在明年發酵。

展望2020年，美律預估有兩大動能推升營運回溫，首先，TWS目前整體市占率仍低，還有極大成長空間，美律2020年有機會增加3~6個客戶，目前僅供應Audio品牌客戶，未來規劃與立訊合作切人手機品牌TWS產品發展，由於手機品牌TWS的出貨量大，對美律將帶來明顯貢獻。

除TWS外，美律2020年對於蘋果揚聲器的出貨占比將提升至30~40%，且明年蘋果預計推出高達五款5G手機，在換機潮推動下，美律揚聲器業務看俏，且美律會開始布局Android客戶。

美律今股價開高走高，帶量大漲，終場收在168元、漲幅約4.7%。

(時報資訊)