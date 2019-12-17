樂天桃猿公布新隊名、球衣記者會。

中職Lamigo桃猿隊轉售日本企業樂天集團後，今（17）日舉行正式公布新隊名儀式，由樂天創辦人暨執行長三木谷浩史親自揭名為「Rakuten Monkeys」（樂天桃猿），Lamigo桃猿隊走入歷史。

樂天集團購買台灣職棒創下中職首支外國企業入主球隊的新頁，樂天集團也相當重視這樁交易，由創辦人出席揭名儀式，三木谷出生於日本神戶，東京一橋大學畢業，1997年成立樂天株式會社，現已成長為全球領先的網際路服務公司。

三木谷先用致辭，他說，他學中文五年但講得一點點中文，講得不好，隨後他用英文表示，很榮幸能夠把優秀團隊齊一堂，樂天從1997年開始快速成長，在台灣有網路市場，未來開拓網銀與信用卡業務。

三木谷表示，今天是歷史性一刻，希望仰賴台灣運賽事力量，要在台灣職棒盡一分力，台灣是非常重要市場，東北金鷲隊之前日職是退步的，樂天進入後很多球隊樂天的經營做法，重新找回榮光，現在很多日本企業想進職棒領域，未來樂天希望在台灣職棒也能整體做出貢貢獻。

樂天在2005年進軍日本職棒，組成東北樂天金鷲隊，如今再進入台灣的中華職棒，成立唯一擁有台灣、日本職棒隊的企業；樂天老闆公布樂天在中職的新隊名後，明年中職新球季開始啟用這個新隊名、包括新隊服、企業識別與商品也同步推出。

(中時 )