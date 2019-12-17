雙子星開發案今日正式簽約，台北雙星董事長暨群光(2385)、藍天(2362)董事長許崑泰表示，台北雙子星是我個人畢生最重要代表作，自己是個急性子，希望能盡力提前完工，也因為雙子星案，未來自已在台灣的時間會增加，目前已有16家銀行遞聯貸意向書，規畫明年初舉行聯貸行說明會，會以台北雙星為貸款主體。資金規畫上，台北雙星180億元自籌，而約260億元聯貸。台北雙星目前由藍天和宏匯持股各半，台北雙星並沒有規畫上市櫃，估計投資第十年開始獲利。小孩子不會一出生就賺錢！

許崑泰表示，雙子星大樓地板面積是101的1.5倍，未來將涵蓋三個業種，辦公、商場和旅館，群光藍天集團都有經驗。對於台北雙子星是非常嚴謹看待！

找了最好的建築師事務所，在設計上訴求簡單大方素雅，以及綠化的花園務，求和台北盆地融合！未來的廣場，將由台北雙星經營。初估雙子星大樓辦公樓約9萬坪，商場5萬坪，旅館約1.5萬坪。

對於辦公樓未來的供需情況，許崑泰表示，這就好像是養小豬理論，豬肉貴了，養豬戶一窩蜂養小豬，等小豬長大，出現供需衡，豬價又下跌。台灣之前5至10年搶蓋住宅，現在辦公樓相對較缺；但目前建商搶進辦公樓，未來的價格不知如何。台北雙子星雖有地點優勢，但價格也會相對高，目前一坪的租金2500/坪（包租的平均底價)。

(時報資訊)