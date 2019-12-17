美國商務部發布越南銷美鋼品反規避調查之最終裁定，認為越南確有使用原產於韓國及台灣之鋼材，在越南簡單處理(minor processing)為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼後銷美，以規避反傾銷稅之情形，越南輸美鋼品若使用台灣鋼材之反規避稅率為3.66%，韓國之稅率最高為48.99%，大陸之稅率最高為456.2%。

經濟部表示，大陸鋼品也曾面臨類似反規避調查，除上述涉及使用台、韓鋼材之調查外，美商務部曾於2018年5月22日對自越南輸美，使用大陸冷、熱軋鋼材並於越南製成之抗腐蝕性產品作成反規避調查之最終裁定，反規避稅率為456.20%。

經濟部表示，台灣熱、冷軋鋼材銷往越南後，有多少比重被加工製成抗腐蝕鋼品銷往美國實難以掌握，美國對我反傾銷稅率較低，爰本案對我影響有限，據統計，台灣近年輸銷越南的熱軋及冷軋鋼品數量呈溫和成長的趨勢，越南是我國熱軋鋼品第1大出口市場，至於，冷軋鋼品方面，越南是我國冷軋鋼品第9大出口市場。

(時報資訊)