澳門女歌手陳慧敏9月開始挑戰「100天旅程」，獨自遊覽埃及、巴基斯坦、印度、伊朗、土耳其等國家，不過日前她自爆赴埃及旅遊時遭到侵犯，之後就轉往土耳其，想不到遇到真愛，她也在IG發文報喜，訴說和男友相識經過，讓網友大呼浪漫又感人。

陳慧敏之前在埃及，遇到一位老師，以治理為由，對她上下其手，不僅把她胸罩解開，還讓她身體碰到男方私處3遍，整整10分鐘過程，她嚇到無法動，幸好最後冷靜地離開，「但整個人沒有了靈魂...」，因為這個意外，本來要去義大利的她，轉往土耳其，「為什麼是土耳其？我也不知道，我只是聽從上天的指引。」

結果在當地旅館，陳慧敏初識男友，對方是背包客，在前台工作換取留宿，之後兩人一起去看日落、坐船、餵海鷗，本來對他沒感覺，只認為他説話很有趣、整天不停聽音樂、跳舞，讓她很放鬆，因為隔天要離開，陳慧敏突然想吃冰淇淋，男方說可以陪她，就在這一個「冰淇淋之夜」，兩人聊了很多，也更認識對方。

因為男方小時候患有罕見疾病，所以小腿現在是沒肌肉的，但他卻保有從容和勇氣，還有覺得自己可以勝任所有事的自信，讓她很佩服，兩人認識2個禮拜後，陳慧敏要離開了，從沒試過異地戀的她，決定為愛情勇敢試一次，但她相信真愛足以衝破所有障礙。

「未來能否成為真正的伴侶？我們都不能確定，而我也知道，若我告訴家人，這個男孩子全部財產是4萬港幣(約台幣16萬)，過著流浪漢的生活，他們只會跟我說不要胡鬧，但我更確認的是，幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要。」

(中時電子報)