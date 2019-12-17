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或許下一秒就完結的生命，脆弱得無能為力。經常將活在當下掛在咀邊，卻一直不易實踐，因為從前的我，習慣了顧慮未來，計算結果。 什麼是真正”勇敢到不管結果”呢？ 到香港追夢？獨自走訪埃及印度巴基斯坦伊朗？或許我在勇敢的課題上，就欠缺愛情這一課。 原來要真正勇敢去愛在當下，一點也不容易， 在100天旅程結束的這一天，我決定誠實面對自己的内心。 時間過得太快，回憶當時來土耳其，只是一場心靈的救贖。100天原本的計劃是到埃及之後去意大利，但因為埃及的一場意外，我漏夜買機票，就來到土耳其。為什麼是土耳其？我也不知道，我只是聽從上天的指引。 頭三天一個人的伊斯坦堡，hostel三晚也沒有女生同房，感覺很空洞，所以決定飛去Izmir，怎料到事情就這樣發生。 11月30日，我遇到一個來自中美洲Guatemala的男孩，他是背包客，在hostel工作換取留宿，那天是他第一天做前台工作，我是他第一位客人；因為我對這個城市完全沒有概念，所以我問他很多問題，但他完全太清楚，只是硬着頭皮去回應，我們就這樣認識。第二天我準備外出，他説他也想逛逛，可以和我一起去；我們看日落，坐船，餵海鷗，我直言對他沒有太大感覺，只覺得他是一個活潑的孩子。他如我一樣細小的身軀，説話很有趣，整天不停聽音樂，不停跳舞，讓我很放鬆。留在Izmir的第3天，我想明天就離開這裡吧，但不知道為什麼突然想吃個冰淇淋再走，他說可以陪我，就是這一個冰淇淋之夜，我們聊了很多，感覺跟他相處，心很自在。預計離開Izmir的一天，突然下雨，我只好押後行程，傍晚他約我到公園走走，他告訴我關於他小時候的病，他是個曾經患有“格林巴利症候群”罕見疾病的孩子，所以他小腿現在是沒有肌肉的，因為被當時的病菌蠶食了；他告訴我，他本來更頑皮，經常發怒，打架，但當時這個病，令他連頭也沒辦法動，對於這位本來非常強於各種運動的孩子，是終極大的打擊；那時候所有嘅生活以致大小便都由他媽媽和兄弟協助，亦因為這個病，他才明白家人有多愛自己，家人有多重要。我真的不知道他是怎樣活過來的，我很佩服他面對病患的從容和勇氣，因為他一直很有自信，即使他很矮小，他覺得自己可以勝任所有事，可能這個病就是上天給予他的考驗，若能戰勝，便無懼。他在旅行的8個月，幾乎沒有用甚麼錢，就睡在自己的帳篷中，移動都靠截順風車。我問，我能過這樣的生活嗎？超脱所有東西都需要金錢的概念，對我這個城市人來說，實在太難，亦相信需要很大勇氣。 我們在這短短的兩個星期相處，他生病我陪他，我在街頭賣藝賺錢，他陪我，我們一起把賺回來的錢捐了，在hostel 一起煮飯，一起出外，坐火車，截順風車，在海旁看日落，陪他跑步，他陪我我寫歌，一起唱著，一起為歌詞而笑；他教我西班文，我教他中文，每天說著大家的想法，說著從前的戀愛，對世界的觀念，感覺我們的思想都在同一個區域流動，就如知己般，互相學習。 12月14日，我們再去了之前去過的ice crem 店，慶祝我們相識兩個星期，他買了花送給我，感覺這種幸福好久沒有到訪了；在這天晚上，我將我在杜拜撿到的貝殼送給了他；我告訴他，在那個海邊，風景美得讓我感動到流淚，可是我卻覺得很孤單，我希望這個美景有人和我分享，所以我撿了2個貝殻，希望有一天，能找到它的主人，將一半交給他；沒想到他聽著聽著便哭了，這時我真的確切感覺到，愛在我們之間流動著。 12月15日，離開Izmir 的一天。 我們再次去喝黑蘿蔔汁，步行於第一天相識的街道，滿是回憶。真的要離開了土耳其了，火車到站後，我們一起聽著“i always remember us this way”，不知道為何突然哭崩了，雖然我們相識的時間很短，但離別的滋味真不好受，我按不住難過敲打我的内心，可是心痛著還需要前行。到達機場，由於還未登機，我們去了喝咖啡，這一個半小時感覺真是短暫，我多希望時間可以在此刻停頓。我們聽著每一首eva Cassidy 的歌，都像在訴説我們的心情，我被其中一句歌詞“i find u”擊中；世界這麼大，我們這麼細小，在茫茫大海中漂流，卻在土耳其遇到彼此，這一刻，我們的淚水都缺堤了，如何面對呢？未來會怎樣呢？相信老天給我的這個考驗很不容易，但我相信，只要是真的愛，足以衝破所有障礙，跨越所有距離。 在我離開的這一天，我們作了決定，嘗試繼續，找辦法聯繫，但結果會怎樣？我們有著半個地球的距離，未來能否成為真正的伴侶？我們都不能確定；而我也知道，若我告訴我家人，這個男孩子全部財產是4萬港幣，過著流浪漢的生活，他們只會跟我說：不要胡鬧；但我更確認的是，幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要。 女生都很需要安全感，也很害怕受傷害，以致要強烈保護自己，但同時可能錯過很多的機會。 誰能知道我明天會不會就此離開人間呢？ 我人生從沒試過長距離戀愛， 或者心會煎熬得很吧，但此刻我只想誠實面對自己，愛在當下，為愛情勇敢試一次。 我知道我很傻，但不傻就不是我了，對嗎？ 就讓我繼續「勇敢到不管結果」吧。 100天的唱遊旅程結束， 卻是我另一個故事的開始， 感謝這些日子得到的勇氣， 我會繼續努力學習，勇敢去愛。 感謝所有愛我的人，我很愛很愛你； 有著你們，我甚麼都不怕。 我祝福你們， 請祝福我。 2019年12月16日 #第100日 #唱遊記 #土耳其 #多哈 #香港 #澳門

陳慧敏☺️慧敏哥Vivian（@chan_wai_man）分享的貼文 於 張貼

澳門女歌手陳慧敏9月開始挑戰「100天旅程」，獨自遊覽埃及、巴基斯坦、印度、伊朗、土耳其等國家，不過日前她自爆赴埃及旅遊時遭到侵犯，之後就轉往土耳其，想不到遇到真愛，她也在IG發文報喜，訴說和男友相識經過，讓網友大呼浪漫又感人。

陳慧敏之前在埃及，遇到一位老師，以治理為由，對她上下其手，不僅把她胸罩解開，還讓她身體碰到男方私處3遍，整整10分鐘過程，她嚇到無法動，幸好最後冷靜地離開，「但整個人沒有了靈魂...」，因為這個意外，本來要去義大利的她，轉往土耳其，「為什麼是土耳其？我也不知道，我只是聽從上天的指引。」

結果在當地旅館，陳慧敏初識男友，對方是背包客，在前台工作換取留宿，之後兩人一起去看日落、坐船、餵海鷗，本來對他沒感覺，只認為他説話很有趣、整天不停聽音樂、跳舞，讓她很放鬆，因為隔天要離開，陳慧敏突然想吃冰淇淋，男方說可以陪她，就在這一個「冰淇淋之夜」，兩人聊了很多，也更認識對方。

因為男方小時候患有罕見疾病，所以小腿現在是沒肌肉的，但他卻保有從容和勇氣，還有覺得自己可以勝任所有事的自信，讓她很佩服，兩人認識2個禮拜後，陳慧敏要離開了，從沒試過異地戀的她，決定為愛情勇敢試一次，但她相信真愛足以衝破所有障礙。

「未來能否成為真正的伴侶？我們都不能確定，而我也知道，若我告訴家人，這個男孩子全部財產是4萬港幣(約台幣16萬)，過著流浪漢的生活，他們只會跟我說不要胡鬧，但我更確認的是，幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要。」

「整個人沒有了靈魂…」女星埃及慘被侵犯10分鐘過程曝光

(中時電子報)

#埃及 #陳慧敏 #澳門 #歌手