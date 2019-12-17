58歲蘆洲葉姓女大亨，虛設4家海產公司，再要手上到台北車站、艋舺公園等地吸收街友，偽造薪資證明再去辦理信用卡，以此盜刷3C商品圖利，有街友發現要退出，竟還被恐嚇、毆打逼簽本票，甚至有人買保險受益人也寫葉女名字，半年來詐得800多萬，遭北市刑大循線破獲。

北市刑大偵三隊日前接獲多家銀行報案，指稱有幾家水產公司十分詭異，利用10多個假員工辦信用卡，經循線追查，鎖定葉嫌為主的不法集團，日前兵分多路前往蘆洲該公司據點，循線逮捕葉在內的6嫌。

警方調查，葉女大肆招募街友，誆稱介紹輕鬆的工作，還會提供免費食宿及零用錢，將遊民誘騙至公司，偽造薪資證明後，再押著當事人去辦信用卡，發卡後再前往賣場盜刷3C商品，有人甚至還去買房子。

次數一多，有街友發現前後刷了10幾萬，認為債都要自己背，出言拒絕卻遭葉的手下恐嚇，被逼簽35萬元的本票才獲釋，不少被害人走投無路向警方求助。

偵三隊隊長謝昆材指出，經查葉女2014年時，就曾以同樣手法吸收遊民詐財，遭檢警循線破獲，但葉近來又故技重施，控制剝削街友，盜刷、買房子、買壽險能撈就撈，事後再將街友一腳踢開，行徑無良冷血。

檢警11日前往葉女公司搜索，逮捕6人並查扣土地建物權狀、假公司之大小章、本票、信用卡及行動電話等贓證物，全案依組織犯罪、恐嚇取財及詐欺等罪送辦。

總統大選不到1個月，北市警方為淨化選前治安，自10日起配合全國同步掃黑專案，除破獲葉女集團外，另檢肅竹聯、四海等不法分子共35人，臨檢堂口、據點164處，遏止幫派以任何形式介入大選。

(中時 )