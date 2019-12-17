針對春節加班機，交通部長林佳龍今（17）日出席「台北雙子星聯開案」簽約典禮後受訪回應，依據往例，春節加班機是針對春節前後兩週進行安排，目前正常班機均還有機位，並未收到有特別的需求。這部分有兩岸的協商機制處理，若有要增加，交通部將會配合陸委會辦理。

林佳龍強調，交通部立場都是希望台商能平安返鄉、投票及過年，將會全力協助台商。 由於大陸全國台胞投資企業聯誼會（台企聯）16日晚間公開呼籲，明年春節前撞上台灣大選，有許多鄉親屆時將頻繁來往兩岸，需求大增，盼台灣儘快安排春節加班機。 媒體詢問林佳龍，外界揣測此事與政治力干涉、介入有關，林佳龍說，若有（發生干涉、介入）的話，那應該來自對方（大陸方面）吧！台灣方面都持開放態度，按照程序辦理。林佳龍重申，加班機就是在春節前後兩週時間安排，若有提出需求，交通部就按照正常程序辦理。

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