第17屆SBL超級籃球聯賽於14日正式開打，在外籍球員選秀會獲台灣啤酒指名的巴克利（Kentrell Barkley）於上周兩場賽事中繳出場均23.5分、10.5籃板、4.5助攻、1.5抄截、1阻攻，整體投籃命中率超過六成，幫助球隊收下開季二連勝，也獲選為單周最佳球員。

畢業自NCAA一級東卡羅來納大學（East Carolina University）的巴克利，也曾征戰NBA發展聯盟，SBL初亮相就獲肯定，巴克利表示，「首先要感謝能加入台啤這支好球隊，大家都能有效執行教練的計畫，也要感謝隊友能在半場或轉換快攻的時候能找到我。」

巴克利也提到，上場就是盡量表現自己的強項，照教練的要求多往禁區攻擊為隊友製造機會，並且在防守端上提供能量，增加轉換快攻的機會。雖然已繳出場均「雙十」，但巴克利認為仍有改進空間，包括降低失誤次數等，期待未來和隊友持續磨合，打出更好的表現。

而台啤總教練周俊三則表示，「巴克利配合度高，和隊員相處也相當融洽，教練團的要求也會盡力達成，對球隊戰力來說是很好的補強。」

(中時 )