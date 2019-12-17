北市劉姓男子今年4月間晚上8點多搭乘大南客運266號公車，見被害女子獨自1人坐在最後一排，竟脫褲子露出生殖器，當著女子的面打手槍，女子見狀立刻拿出手機蒐證，公車司機發現後，直接將車停在停派出所門口，警方依公然猥褻罪法辦。士林地院審結，認定劉男的行為已經造成女子的心理陰影，但因他因精神疾病接受治療，事後也坦承犯行，判處拘役20日，得易科罰金2萬，可上訴。

今年4月5日晚上，劉男見公車乘客人數不多，主動換位置到最後一排，坐在女子對面，隨即解開褲子拉鍊，裸露生殖器，公然以雙手撫摸、搓揉生殖器，嚇得女子拿起手機錄影，先將劉的行為拍下當作證據，報案後擷取4張照片，控告公然猥褻。

判決指出，男子在公眾得以出入的公車內，妨害社會善良風俗，但他事後坦承犯行，因一時衝動犯案，現已持續在精神科就醫，並住在養護之家內休養，法官考量劉領有重大傷病卡，依法判決拘役20日。

(中時 )