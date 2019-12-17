台中市經發局舉辦「漫步東南亞系列活動-泰國主題月」活動，吸引更多國內外遊客走入中區，感受百年歷史風華與異國氛圍。（盧金足攝）

「漫步東南亞系列活動-泰國主題月」活動，展示各國特色、風格之美食、服飾、節慶、文化等元素，帶動台中產業共榮發展。（盧金足攝）

台中市經發局明年1、3、5月安排越南、印尼、菲律賓月主題活動，讓民眾不用出國，就能徜徉在東南亞特色市集，品嘗異國美食、DIY特色料理，體驗著中區獨特的異國魅力。（盧金足攝）

台中市政府經濟發展局15日在台中公園舉辦「漫步東南亞系列活動-泰國主題月」，安排泰泰你好主題市集、街頭藝人表演、美食分享會暨工作坊等豐富活動，讓民眾體驗道地的異國文化與美食，促進多元文化融合及中區經濟。

經發局表示，漫步東南亞系列活動，由泰國主題月揭開序幕，12月下旬辦理東協小旅行活動，帶領民眾走訪東協廣場周邊知名景點，深度品味中區特色文化；明年1、3、5月則陸續安排越南、印尼、菲律賓主題月活動，讓民眾不用出國，就能感受東南亞異國魅力。

漫步東南亞系列活動，由泰國主題月揭開序幕，明年1、3、5月則陸續安排越南、印尼、菲律賓主題月活動，讓民眾不用出國，就能感受東南亞異國魅力。

經發局指出，「泰泰你好」主題市集邀請泰國美食、特色服飾店家及中區特色伴手禮業者一同參與，各攤位擺飾均呈現異國元素，營造東南亞在地風格市集，並提供美食試吃及街頭藝人現場表演，凡拍照打卡上傳社群網站可免費體驗東南亞服飾1次，讓遊客穿著泰國在地服飾走逛市集，彷彿置身國外。

此外，美食分享會暨工作坊邀請在地店家提供拿手家鄉菜，民眾品嘗異國美食，DIY製作特色料理，了解各菜色由來及特色，體驗最道地的異國餐點。

市集募集商家特色產品特別舉辦慈善義賣活動，義賣所得捐Glocal Action全球在地行動公益協會，協助泰緬邊境流離孩童促進雙邊交流。

經發局進一步說明，泰國主題月東協小旅行活動預定於12月下旬辦理，內容多元豐富，由在地組織導覽解說東協廣場周邊知名景點，讓參與民眾深度品味中區特色文化。

(中時 )