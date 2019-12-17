教育部推動「夏日樂學」計畫，鼓勵國中小學利用暑假2至4周期間，以沈浸式教學方式，讓學生學習本土語言。教育部統計，今年共計595校、715班、1萬4300名學生共襄盛舉，創下參加人數新高紀錄。

教育部今天舉行108年夏日樂學計畫成果記者會，邀請參與學校分享各自努力的學習成果，並帶來精彩表演。教育部主任秘書朱楠賢也到場頒獎表揚績優學校，肯定本土語文活動課程加強學生與土地的情感連結。

朱楠賢表示，語文是文化的載體，「夏日樂學」計畫讓國中小學生本土語言，進一步傳承本土文化。這計畫已推動5年，相當成功，教育部明年會再加碼，提供更多經費補助學校辦理。

今天發表會中播放6所學校夏日樂學紀錄片，展現精彩豐富的學習成果。台中市葫蘆墩國小以閩南語結合在地文化規畫教學課程，讓學生在自然的情境下練習閩南語。「葫」光山色課程，實地踏查葫蘆墩圳，讓學生畫出家鄉河川之美；「葫蘆墩小食堂」則讓學生體驗低碳食物的食農教育，並種植香草及蔬果。他們全程以閩南語靈活運用，讓閩南語與本土文化持續扎根。

南投縣互助國小以賽德克族傳統文化特色課程為主題，藉由五感教育，結合在地文化及生活，走出教室以山林智慧、樂舞、編織、生活智慧，開展狩獵文化、稻米收穫祭、從編織技藝到賽德克族獨特的「疊瓦式」複音傳統歌謠課程，帶領學生探索與學習部落文化。

南投縣僑光國小獲課程模組特優，以科技農夫為理念，將生活經驗與科技體驗連結，運用行動載具前往在地景點寶島時代村，密室逃脫的活動體驗古早農村生活；利用PBL問題探究模式，進行魚菜共生的實作解決糧食與食安問題。

(中時 )