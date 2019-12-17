近來天氣多變化，感冒病號增加不少，一般感冒通常只需支持性療法及症狀治療即可，不過有網路流傳「感冒藥加咖啡效果會更強」。衛福部食藥署則說，咖啡會與某些藥物形成交互作用，同時併服可能會導致心悸、影響睡眠，恐更傷身。

根據食藥署闢謠專區指出，感冒藥加咖啡同時使用，若感冒藥中有麻黃素類藥品，會與咖啡產生交互作用，更容易造成心悸、失眠等情形，加上感冒本身需要多睡眠休息，喝了咖啡反而具有興奮、利尿作用不利睡眠，因此兩者同時使用並不會使感冒更快好，反而可能使身體產生不適。

食藥署提醒，對抗感冒還是要靠自我免疫力，喝咖啡並不能增加免疫能力，感冒藥也只是症狀治療，不能殺死病毒或縮短感冒。應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，切勿聽信偏方而延誤就醫時機。

此外，有些食物會與藥品產生交互作用，例如柚子跟葡萄柚與某些藥物併用，可能會增加藥物不良反應風險，若有疑慮，可向藥師諮詢，避免不良反應發生。

(中時電子報)