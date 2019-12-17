屏科大動物科學與畜產系教授沈朋志團隊，成功以「紡綞體轉置（ST）技術」，產下全球首例的ST牛，是具耐熱性的荷蘭牛，預期也擁有荷蘭牛的產乳能力，更適合在亞熱帶生活。（潘建志攝）

屏科大動物科學與畜產系教授沈朋志團隊，成功以「紡綞體轉置（ST）技術」，產下全球首例的ST牛，是具耐熱性的荷蘭牛，預期也擁有荷蘭牛的產乳能力，更適合在亞熱帶生活。（潘建志攝）

台灣鮮乳奶源來自荷蘭牛，雖有極佳產乳量卻很怕熱，在亞熱帶台灣產乳量約只有在溫帶的一半。屏東科技大學動物科學與畜產系教授沈朋志團隊，成功以「紡綞體轉置（ST）技術」，產下全球首例的ST牛，是具有台灣黃牛耐熱性的荷蘭牛，更適合在亞熱帶生活。

沈朋志說，荷蘭牛是溫帶牛種，為目前世界牛種中乳產量最高，卻不耐熱；台灣黃牛有極佳耐熱力，產乳量低主要為役用。團隊想要結合台灣黃牛耐熱性與荷蘭牛高產乳性，不過若以雜交配種方式，最快也要15年才有成果，因此想到利用ST技術，時間能大符縮減，成功率也更高。

ST技術最早是用來解決高齡產婦卵子老化不孕症問題，此技術用於人體在英、美等國已合法。團隊將荷蘭牛卵母細胞細胞核，轉置到台灣黃牛卵母細胞質中，再與荷蘭牛精子配對，成功產下4頭ST小牛，外表是荷蘭牛卻有台灣黃牛耐熱性，預期也擁有荷蘭牛的產乳能力。

目前團隊已實驗證實，ST技術後的細胞的確具有耐熱性，不過樣本數太少，相關數值資料仍需再一段時間蒐集。團隊未來會培育更多隻耐熱性荷蘭牛，並持續在細胞及生理層面進行對耐熱能力的研究。

沈朋志說，鑒於全球氣候暖化嚴重，畜產業所面臨「熱緊迫」帶來的負面效應更大，研發與育成「抗逆境」動物品種，適應未來的氣候、環境非常重要。

(中時 )