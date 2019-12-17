日本樂天集團今（17）日在台北晶華酒店舉行樂天職棒隊新隊名發表記者會，樂天集團老闆三木谷浩史親自出席，並用中文致詞數分鐘，相當有誠意；最後並與來賓一起宣布新隊名為「樂天桃猿隊」（Rakuten Monkeys），稍後並宣布球隊總教練由曾豪駒擔任。

三木谷浩史表示，樂天集團在2004年成立樂天金鷲隊，當時日本職棒正在衰退，樂天努力注入經營新元素，這幾年日職已有明顯發展，很多企業想投入職棒經營。這次樂天進軍台灣職棒，希望能幫助台灣棒球市場取得更大的成長。

中職聯盟會長吳致揚對於樂天的加入表達歡迎之意，並強調明年除了味全龍加入二軍賽事，樂天桃猿隊的全新投入，由於這是中職第1支日系球隊，相信會為注入中職更多新元素，對中職的發展絕對是利多。

桃園市長鄭文燦則認為，樂天經營電子商非常成功，未來除了精采的棒球比賽之外，對於桃園在地的產業經濟也會有所提升，站在地主的立場非常歡迎！

此外，吳志揚、鄭文燦也不忘感謝Lamigo集團這10餘年來對國內職棒以及桃園市的貢獻。

(中時 )