內政部部務會報今（17日）由營建署報告高雄橋頭科學園區開發案，今年10月通過都市計畫，園區劃設185公頃的產專區，將配合環評作業同步辦理開發，預計2021年底即可讓廠商選地規劃設廠，帶動地方發展。
內政部表示，為呼應科技發展政策，提供台商回台設廠用地，科技部及內政部自2018年7月即展開橋頭科學園區設置作業，於今年3月通過可行性評估，10月通過籌設計畫及都市計畫，確定開發範圍，後續將配合環境影響評估時程，同步辦理區段徵收開發作業，預計110年底即可申領抵價地，並配合科技部招商，供廠商勘選用地規劃設廠。
為完善科學園區的交通運輸需求，內政部於11月即舉辦友情路拓寬工程開工動土典禮，工程所需經費均由新市鎮開發基金全額補助高雄市政府優先開闢聯外道路，提供當地便捷、安全的交通網路，展現政府推動橋頭科學園區的決心。
內政部強調，期待未來能與高雄市政府本於合作夥伴的關係，繼續推動高雄橋頭科學園區相關建設，促進高雄市經濟發展與繁榮。
(工商 )
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