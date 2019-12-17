大陸女子李東媛（Dongyuan Li，音譯）多年來仲介超過500名大陸孕婦赴美生產，美國加州法院昨（16）日認定李東媛移民詐欺、簽證詐欺2項罪名有罪，宣判她10個月有期徒刑，不過她先前已服滿刑期，未來僅將面臨遣返命運，該案檢察官批評刑期太輕。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，李東媛在美國南加州開設一間「You Win USA」生育旅遊公司，多年來已仲介超過500名大陸孕婦赴美生產，以讓她們的孩子取得美國國籍，客戶涵蓋醫生、律師、甚至是政府官員。

美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）指出，李東媛的生育旅遊業務讓她賺進大把鈔票，光是2年內從大陸轉進美國帳戶的金額就高達300萬美元（約新台幣9,038萬元）。李東媛已在今年初被捕，一直到昨日加州法院宣判時，她都持續受到關押。

李東媛早前已承認移民詐欺、簽證詐欺等罪刑，加州地方法院昨日依據檢察官陳述的7件詐欺案件，判處李東媛10個月有期徒刑，由於李東媛已關押超過10個月，預計她不久就能獲釋，礙於她先生的簽證也是靠詐欺而來，她未來將面臨遣返命運。

加州法院的判決令承辦該案的檢察官派爾（Charles Pell）大失所望，他原先預期李東媛將面臨33個月刑期，美聯社及CNN也指出這是「最輕的判刑」；李東媛律師歐布萊恩（Tom O'Brien）則對判決感到滿意，他澄清，2年內300萬美元的跨國匯款並非全來自生育旅遊業務，其中一部分是李東媛家族的其他事業收入。

根據法庭文件，李東媛的公司在線上、線下同時進行招攬客戶工作，他們在網路上大肆宣傳美國是「最吸引人的國籍」，在軍事、政治、科技、文化上佔有優勢，「可享13年免學費教育、退休福利、高品質醫療服務」等。孩子取得美國籍後，還享有優先進入美國政府、國營企業、大公司工作的機會，後續父母也較容易移民美國。李東媛在大陸也有雇員，負責招攬孕婦赴美生產。

一旦確定赴美，公司會發送一份名為「最大化進入策略」的文件，指導客戶如何鑽海關及簽證審查程序漏洞，其中包含建議孕婦在簽證申請書上填寫自己準備入住夏威夷五星級高檔酒店「威基基川普國際飯店」（Trump International Hotel Waikiki），手冊還稱，先搭機飛夏威夷，後續再飛往加州，這樣的方式比較容易通過機場海關審查。李東媛公司指導客戶在簽證申請程序中說謊，謊稱只在夏威夷、紐約、洛杉磯等地待2周，實際上她們都在加州待上3個月。

法庭文件指出，李東媛的公司約有100名員工，她在加州橘郡（Orange County）租下20幢高檔豪宅作為客戶待產及生產後的月子中心，她本人在加州當地的生活方式也相當豪奢，位在爾灣（Irvine）的豪宅有專屬管家以及多部賓士。

ICE旗下的國土安全調查處（Homeland Security Investigations）特別幹員休瓦特（Daniel Showalter）說，一共查獲李東媛的2幢豪宅、6輛轎車、超過100萬美元的銀行戶頭，以及10條金條、10枚金幣、各種金飾品，他說李東媛的豪宅價值高達210萬美元（約新台幣6,330萬元），上述財產已全部遭到扣押。

(中時電子報)