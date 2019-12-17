上周受到冷氣團南下影響，國人類流感就診人次連續三周上升，本周驟升2成1，疾管署表示，流感疫情提前報到，最快本周就會宣布進入流行期，比去年同期提前了半個月，今年十月入秋來，累積重症人次達303人，並導致17人死亡，提醒民眾儘早接種流感疫苗，已於流行高峰前得到完整保護力。

疾管署今天舉行疫情周報，統計國內上周(12月8日至12月14日)門急診類流感就診達9萬2475人次，較前一周急升21.2％，且以北部和中部為主。10月1日以來的流感疫情引發重症人次為303人，死亡人數累積達17例，

疾管署副署長羅一鈞表示，急診類流感就診病例百分比為11.1％，已經相當接近流行閾值11.5％，已經連續3周上升，預計最快本周內就會進入流行期，他表示，這波急升和冷起團南下有關，不過高峰應該還是落在春節前後，他表示，過去遇到暖冬流行期都會延後，今年比起去年提早半個月。

疾管署表示，這次第二階段接種狀況，從12月8日開打以來至12月15日這8天，幼兒共接種這八天以來共接種22.5萬劑，比起去年12.2萬劑，增加84％；65歲以上接種人次共64萬，47.4萬，比去年同期增加35％。打氣比起往年明顯旺盛許多。

疾管署強調，目前國內主要流感病毒株A型H1N1與今年四價流感疫苗吻合，目前各縣市政府衛生局獲配送公費流感疫苗量累計約316萬劑，截至12月15日，全國公費流感疫苗接種數約208.2萬劑，預計12月18日及12月20日可提前配送共計59.5萬劑公費流感疫苗，以供各縣市政府衛生局彈性調度，呼籲民眾不必強打；另約149萬劑疫苗亦將提前陸續於12月底前配送，其餘疫苗將於1月3日前全數配送完畢。

(中時 )