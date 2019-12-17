國民黨總統候選人韓國瑜質疑前合庫董事長廖燦昌因慶富案下台，卻又成為第一銀行董事長。行政院長蘇貞昌今天表示，用人唯才，是不是適才適所，是他用人唯一的考量。

韓國瑜日前表示，廖燦昌因慶富案下台，為何搖身一變又可成為一銀董事長，質疑民進黨執政下，只要有關係、是民進黨支持者，做什麼錯事都沒有關係。

蘇貞昌今天出席漢翔與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）進行策略聯盟合作協議書簽署典禮前，接受媒體採訪時，作上述表示。

蘇貞昌指出，慶富案是馬政府執政時候發生的重大弊案，應該依法嚴辦。但用人唯才、是不是適才適所，是他用人唯一的考量，不必把馬政府的弊案牽拖到現在的某人或某一個職位上。

對於媒體詢問，因為年金改革設定退伍軍人到國營事業任職的薪資上限只有3萬多元，造成許多空軍退役的專業技師不願到漢翔工作，造成人力短缺。蘇貞昌說，改革是必要的，但如果因為改革產生連帶影響，政府各單位就有必要進行盤整。他說，好好地留住人才是國家最重要要做的事。

(工商 )