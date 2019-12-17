台北市長柯文哲連日炮轟總統府祕書長陳菊，網路聲量爆漲，甚至和蔡英文總統黃金交叉，柯文哲17日表示，沒有參加總統大選，那都是一日行情。

陳菊在高雄市長任內欠債3000億議題，近來屢遭柯文哲炮轟，高市議會民進黨團指台北比高雄多拿2000億統籌款，卻還拿高雄財務說嘴，批評柯和國民黨總統候選人韓國瑜是「黑菊好兄弟」。

柯文哲昨出席C1D1台北雙子星簽約後接受媒體訪問表示，講過很多遍，當事人自己出來說明就好，他知道3000億不是陳菊一人造成，但在陳菊任內增加多少、用去哪？當時自償性計畫及還債計畫怎麼寫的？1年利息多少？現在債務對高雄市政造成什麼影響？

他說，這種債務恐怕最後要中央出來善後，當台北市長知道債務利息會有什麼影響，這是高市府要很誠實面對的問題。

柯文哲指出，我們要誠實說中央與地方財政畫支法不是不能修，但大家要講清楚規則，台灣終究要邁向法治國家，財政畫分不能說不公平就不遵守，法律不對要修，不是法律不對，大家又不遵守就會出問題。

他說，因為負債這麼多，預算執行就會被限縮，很多事最後恐怕是中央政府出來解決。

柯文哲強調，他要是不遵守財政紀律，也可以開始發重陽敬老金，才8億而已，何必去節省那8億，發一發他的民調也可以很高，但不可以這樣子搞。

至於近來猛打陳菊欠債，網路聲量和蔡總統黃金交叉，柯文哲說，不管怎樣，沒有參加總統大選，那都是一日行情，他也是做大數據的，其實韓國瑜最高，蔡總統第二，他第三，有時候甚至掉到退將吳斯懷後面。

柯認為，不可以債留子孫，這是國家長遠問題，更牽涉到政治文化，要誠實面對，他也建議小英乾脆叫陳菊出來說明，反正該面對的還是要面對，不能說選舉語言就躲起來，「小英要用這個人就要處理」。

(中時 )