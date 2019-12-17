一名患有多重腦性麻痺的女孩「筱智」，因一篇支持國民黨總統候選人的文章，遭網友及同學霸凌，讓媒體人黃暐瀚悲憤大抱不平。昨日（16）筱智生日當天再度發文，表示自己的3大願望依序是身體健康、韓國瑜當選總統、平安畢業，更表示自己21日也想到高雄現場挺韓。文章一出，超過4300韓粉湧入按讚，淚眼獻上祝福。

黃暐瀚曾在臉書指出，筱智幼稚園時參加人生第一場跑步比賽，短短25公尺的賽道，她摔倒了十幾次，但她仍堅持跑到最後，在終點有個「阿北」在迎接她，那個人就是立委陳學聖，因為在那辛苦的人生過程中，「陳阿北」給她很多支持與鼓勵。念完交大，筱智繼續到台東念研究所，自然會支持阿北陳學聖，然後，愛屋及烏，他也支持阿北的好朋友，韓國瑜。今年八月，筱智在網路上貼了一篇支持韓國瑜的文章後，開始被霸凌。

昨日筱智在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「今天我生日，我有三個願望：1.身體健康、2.韓國瑜當選總統、3.平安畢業。誰12／21會從台東到高雄的，我真的想去。」文章一出，湧入超過4300位韓粉按讚、超過1000則留言與超過100次分享。

韓粉感動不已，紛紛留言：「生日快樂，滿滿的感動」、「生日快樂，一起挺韓去」、「最堅強勇敢的筱智生日快樂」、「加油！歡迎你12月21加入這個大群體」、「筱智生日快樂喔！妳在桃園的陳述我看了很感動，妳行動不方便，12/21高雄的活動比較累，如果不方便參加就不必勉強，也不要太在意，韓市長有妳精神支持就足夠了，加油！」「若能成行，注意安全，歡迎來高雄參加」。

筱智臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

腦麻碩士女孩挺韓卻遭霸凌 與陳學聖20年機緣令人動容！

(中時電子報)