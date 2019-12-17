勞基法104年修正，要求事業單位應為採用舊制勞工提撥足額，截至12月中為止，提撥舊制勞工退休準備金事業單位已達99.08％，但仍有部分事業單位未提撥足額，如台北農產運銷股份有限公司、台北漁產運銷股份有限公司也遭開罰，甚至還有部分事業單位連續4年都遭開罰。

依勞動基準法規定，雇主應於每年年底估算次一年度符合退休條件勞工所需退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。截至12月15日，符合足額提撥規定之事業單位達9萬7765家，佔全部舊制事業單位9萬8672家的99.08％，足額提撥比率已超過去年底98.48％，提撥退休準備金計1051億餘元。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，今年至今辦理30場說明會，共計2662家事業單位代表參加；從4月起由地方政府開始查核及裁處，違反規定者，依法處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名，未提撥足額已裁罰件數共65件、926萬元。

勞動部呼籲，本項規定經過4年來每年持續不斷查核及輔導，多數事業單位已熟悉規定並補足差額，109年即將開始，事業單位請確實於今年底前估算下一年度符合退休條件勞工所需退休金金額及專戶餘額情形，並於明年3月底前依法補足差額，以保障勞工退休金權益。

(中時 )