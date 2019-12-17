台灣微軟宣布攜手媒體科技集團 KKBOX Group，於今（17）日共同宣布啟動全球戰略布局：KKBOX Group旗下品牌 KKBOX 將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure、主攻影音串流技術的KKStream加入微軟全球合作夥伴生態系，將與微軟合作銷售商用影音串流技術解決方案BlendVision，雙方將運用AI技術優化「音樂創作系統」，並前瞻性預測市場「全新音樂型態」。此次合作將是KKBOX Group國際化一重要里程碑，雙方合作更將為數位娛樂產業開創更多可能。

深耕亞洲超過15年的KKBOX，成立「KKBOX研究中心」整合旗下包含音樂、影音、展演票務與電商等娛樂大數據，結合 AI 技術進行各項數據應用，不僅提供用戶更優質的個人化體驗，也提供藝人、創作者、演唱會主辦單位各種商業洞察數據與預測。集團共同創辦人暨執行長林冠羣表示：「KKBOX Group致力提供消費者多元的娛樂生活體驗，這次與微軟啟動戰略合作，以『音樂上雲、在全球一起銷售BlendVision串流技術解決方案、AI音樂創作』開始合作，相信未來上會有更多有趣計劃產生。」

台灣微軟總經理孫基康表示：「微軟始終致力於以前端科技推動企業數位轉型，近年積極協助各產業客戶與夥伴AI加雲端優化企業資源部署與營運流程，或透過共同銷售計畫，擴展全球事業版圖。這次與KKBOX集團的戰略合作，更是微軟在數位娛樂產業的新里程碑；微軟擁有人工智慧到雲端生態系全方位的解決方案，及全球業務與技術資源，我們有信心成為KKBOX Group邁向國際市場的一大助力，成為他們在數位時代中的密切合作夥伴。」

KKBOX 音樂串流服務全面搬上微軟Azure 雲端平台

數位娛樂科技產業變化快速，面對追求高速線上串流服務及具高度差異化娛樂體驗的市場需求，透過上雲加速數位服務已是趨勢。因此KKBOX Group與微軟合作，將KKBOX音樂串流服務全面搬上微軟Azure雲端平台，希望借助Azure高度整合性的雲端解決方案，賦予數位娛樂產業創造力，提供 KKBOX內部更快的開發速度，以及更方便的資源調度與更具彈性的流量調整，有助於持續創新與開發更多元服務。

微軟Azure為覆蓋全球的雲端服務，其資料中心遍布全球55個區域，能助企業依需求彈性部署，搭配高規格的資安管理，讓KKBOX Group更快速地將創新服務推向國際市場，同時確保企業與用戶資料受到全面的資安防護。

KKStream商用影音串流技術解決方案BlendVision與微軟合作打進全球市場

由KKBOX Group 旗下之影音串流技術公司KKStream推出的BlendVision，是新一代商用影音串流技術解決方案，透過SaaS(軟體即服務)形式，提供全球串流平台業者，有效降低營運成本、提升用戶體驗，並能創造新獲利模式的服務。BlendVision首先將推出「BlendVision Video Streaming」，結合「按主題編碼技術（Per-Title Encoding, PTE）」，利用AI自動辨別不同位元速率（Bitrate）進行影片壓縮轉檔，大幅減少傳輸頻寬、節省儲存空間，有效降低OTT平台業者的營運成本。接下來也會加入獨立研發的影像增強技術「感知串流引擎（Perceptual Streaming Engine, PSE）」，強化原始影片的視覺表現，將低解析影片提升一倍畫質，不僅能讓觀眾輕鬆觀賞絕佳的串流影像品質，兩項技術結合（PTE+PSE），更可以幫助平台業者降低80%傳輸成本，用最低的流量享受最高的影像品質。

KKStream總裁蔡怡仁指出：「KKStream推出的商用影音串流技術解決方案BlendVision，是經過日本超過百萬用戶的串流平台實際驗證的成果，加入Azure 雲端平台，透過與微軟的互相合作學習，不僅可以接觸到全球的企業客戶，同時也能大量吸收市場即時的需求反饋，有助於KKStream持續成長，未來，BlendVision將持續加入更多新服務，搶進全球串流市場的商機。」

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福表示：「這次與KKStream合作將以SaaS模式共同銷售，讓BlendVision服務架構放至Azure雲端平台上，增加優秀服務被觸及的機會；同時微軟分布全球各地銷售服務團隊也將協助推行，讓來自台灣的頂尖技術被世界看見。我們目前已經預見在亞洲地區有10個潛在客戶，可見雙方策略結盟後未來全球商機潛力無窮。」除運用雲賦能KKBOX音樂串流服務、共同開啟串流技術商用市場機會外，KKBOX Group與微軟更期許運用AI，探討翻轉娛樂市場的全新機會。

雙方將攜手為創作者研究開發「音樂創作系統」

微軟認為，數位娛樂產業正面臨兩個轉型要點，「運用科技讓內容更快速更順暢傳遞給用戶、數據驅動創造出更優質或個人化的服務」，而AI將成為這波轉型中最重要的推進力。KKBOX 致力於以科技與技術，解決音樂娛樂產業問題，林冠羣表示：「目前音樂產業的投資還是比較偏向『人為經驗判斷』，推測這個藝人會不會中、這首歌會不會爆紅。而KKBOX 有大量的音樂聆聽數據，可以提供音樂人與產業運用、參考，我們認為『數據』有助於產業發展、提供更準確判斷。希望能與台灣微軟先由『音樂創作系統』共同合作，利用 AI 提供創作者更多選擇，幫助音樂產業推出更多好作品。」

(中時電子報)