淘帝-KY(2929)受惠於大陸消費升級驅動兒童人均童裝支出增加，今年前11月合併營收為64.62億元，年成長5.99%，為因應消費者型態改變，淘帝-KY針對線上銷售通路，於今年第4季底推出Mini Topbi品牌，淘帝-KY總經理周志鴻表示，目前Mini Topbi正在測試中，預計明年第1季上線，希望能透過旗下雙品牌線上及線下通路差異化銷售佈局，審慎樂觀看待明年營運。

淘帝集團耕耘大陸童裝市場長達近20年，公司長期專注童裝產品與門市形象研發設計創新、擴大旗下品牌經銷通路、提升旗下 TOPBI品牌市場知名度，目前TOPBI品牌經銷商已達25個，旗下TOPBI品牌銷售據點共計已超過1600家。

根據前瞻產業研究院表示，大陸兒童鞋服行業整體銷售額自2018年將以年複合成長率12.4%速度成長，至2022年將達4169億人民幣，凸顯中國童裝市場龐大的商機；觀察2019年雙11淘寶天貓平台大數據回顧，各童裝品牌的銷售額及銷售量皆較去年同期增加，可見電商平台已成大陸童裝市場重要的銷售渠道。

大陸消費模式朝新零售轉型，網紅經濟崛起，淘帝-KY除持續提升童裝品質，公司近兩年亦積極發展線上銷售策略，透過線下實體門市與線上電商平台進行品牌雙向溝通，希望以新零售模式，強化TOPBI品牌力，擴大集團在大陸童裝市場占有率，為擴大集團整體營運規模持續放大，淘帝-KY於今年第4季底針對電商銷售領域推出Mini Topbi次品牌，聚焦80公分至120公分小童童裝產品，採取接單式生產模式，結合線上代理商布局細分銷售市場，藉由精準的品牌、形象、產品之定位，實現線上及線下通路有效「差異化」銷售通路布局，透過同步發展線下實體TOPBI及電商Mini Topbi雙品牌。

周志鴻表示，TOPBI品牌持續朝「簡歐輕時尚」童裝風格轉型，憑藉柔性化供應鏈管理的即時設計研發及產製銷售彈性，加上結盟戰略合作夥伴—上海創創文化公司在新零售經營銷售專業與經驗，帶動公司營運穩定成長，今年前3季稅後盈餘為7.36億元，年成長30.5%，今年中國雙十一購物銷售旺季期間，TOPBI品牌總銷售額達1.1億元，累計2019年前3季線上銷售占整體營收比重已達8%，累計前11月合併營收64.62億元，年成長5.99%，目前Mini Topbi次品牌正在測試中，預計明年第1季正式推出，未來將採「單品爆款」策略，為公司營運增添新動能，有助於達成3年內電商營收比重達20%目標，成為驅動集團整體營運成長的第二隻腳。

看好年底消費旺季買氣持續延伸至大陸傳統年節，可望為淘帝-KY創造集團旗下雙品牌良好銷售環境，周志鴻表示，公司仍持續朝新零售虛實通路趨勢布局，透過童裝產品及門市形象研發創新、彈性生產供應鏈、線上線下通路資源整合、多元行銷宣傳等面向多路進擊，並透過督導定期輔導機制強化各銷售據點體驗式消費服務，希望建立TOPBI品牌與消費者間緊密連結，未來亦持續投入資源於電 商領域布局，強化在線上電商、專業嬰童招商平台等廣告投放比例，同步搭配線下門市活動推廣，提升集團於無代理商之空白區域銷售表現，擴大旗下TOPBI品牌於大陸童裝市場知名度與市占率提升。

(時報資訊)