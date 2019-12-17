原先計畫今年4月推出的三星摺疊機Galaxy Fold，因為傳出實測案例中螢幕狀況頻傳，故當時上市計畫臨時喊卡，三星捲土重來，最新針對台灣媒體發出Galaxy Fold鑑賞會，時間就落在12月26日，屆時將會針對上市資訊、售價做出進一步說明，是否有機會搶在2019年上市，也值得觀察。

三星摺疊機Galaxy Fold今年4月在美國預購市場傳出佳績，但根據所釋出部分實測報告中，螢幕問題頻傳，包括螢幕破裂、或是隆起，還有畫面閃爍等現象，故三星韓國總部確定暫時「喊卡」，延後上市日期，一延就到的年底，三星Galaxy Fold確定再度出征。

三星摺疊機Galaxy Fold兼具精巧的封面螢幕，其具備7.3吋的超大摺疊螢幕，當螢幕合起時，能在行動中輕鬆單手操控；展開時，又能享有沈浸式體驗與終極生產力，Galaxy Fold採用人體工學設計，摺疊後可輕鬆單手操作，寬度比傳統智慧型手機窄(寬62.8mm，長160.9mm)，最大化其使用便利性。

就Galaxy Fold摺疊機來說，市場最關心的莫過於價格以及供貨問題，這也攸關三星的行銷策略，現階段市場將摺疊機設定在極旗艦的高階產品，當時美國市場公布價格為美金1980元，折合新台幣超過6萬元，此外，由於旗艦機目前仍主攻小眾市場，屆時台灣可以配給到的數量恐也相當有限。

(時報資訊)