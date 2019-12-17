金管會響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，選出台灣星展銀天母分行、兆豐銀蘭雅分行做為雙語示範分行，目前尚有14家銀行規畫設置雙語示範分行。金管會主委顧立雄今日前往視察時表示，希望所有國銀在2030年前都能設置雙語分行，將有助於金融業打國際盃。

金管會在4月26日「本國銀行總經理第47次業務聯繫會議」中，提案建議各銀行設置雙語示範分行，提供第一線雙語服務櫃台及雙語金融服務，獲銀行熱烈支持。考量各銀行設置進度、地緣性等因素，選出台灣星展銀天母分行、兆豐銀蘭雅分行2家做為示範分行。

金管會主委顧立雄今日偕同國發會副主委鄭貞茂、財政部次長阮清華前往上述2家示範分行視察。其中，台灣星展銀天母分行為小型分行，營業廳強調數位化及永續經營與環境保護概念，兆豐銀蘭雅分行則為傳統大型分行，業務種類多元，提供英語、法文及日文服務。

金管會表示，2間分行皆位居外僑學校附近，有較多外籍客戶往來，雙語金融服務經驗豐富，雙語化人力、硬體設施配置妥善。所有第一線櫃檯皆能提供雙語金融服務，各項服務表單到環境設施，皆充分展現友善的雙語金融環境。

金管會指出，此次視察的2家示範分行雖然背景、規模不一，但皆能充分利用自身特色，各自發展打造別具特色與具體實用的雙語金融服務環境，顯示國銀有足夠的條件及潛力提供國際化金融服務，讓台灣國際化奠立良好基礎。

除了上述2家示範分行外，金管會表示，目前尚有台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、台灣花旗、台企銀、台中銀、玉山銀及中信銀等14家銀行規畫設置雙語示範分行中。

金管會表示，期盼透過設置示範分行扮演領頭羊角色，提供在台外國人更友善的金融服務。日後將不定期視察其他銀行的示範分行，盼激發銀行產業雙語化動能，帶動台灣整體金融雙語環境大幅躍升，期許銀行產業公私協力，共同推動台灣金融服務國際化環境。

(時報資訊)