美股創高，亞股同歡，台股多頭今日又由低價股交還高價股掌旗，在權王台積電(2330)再寫345元新天價、股王大立光(3008)站上5000元大關的帶領下，大盤指數開低走高，終場大漲157點、收12097.01點，再攀上近30年高位，離歷史高點12682.41點邁進了一大步，總成交值也同步放大至1547.75億元。店頭市場收147.79點，上漲0.57點，總成交值393.98億元。分析師表示，台股今日由權值股領軍，多頭大軍企圖逼近12100點整數關卡，尾盤買盤熱度居高不下，今日收在最高。外資期貨昨日微幅加碼，整體留倉口數正面偏多以待，明日為期貨月結算日，拉高作結算的可能性較高。

盤面上，台積電打敗三星及英特爾，明年5奈米產能將大幅提升，接單暢旺、毛利率提升，今日尾盤爆出9000張買單，一舉將股價推上345元新高價，也推高大盤漲點。智慧型手機多鏡頭、規格升級，為鏡頭產業帶來強勁的動能，大立光今盤中放量重返5千元大關，創下1年4個月來新高價，終場收在5040元，拉抬光電類指大漲2.29%。裕隆(2201)推新車、注資納智捷78億元，雙管齊下推動自有品牌，今股價演出慶祝行情，盤中最高來到19.75元、漲幅達2.8%，激勵和泰車(2207)跟漲逾3%，類股順利搭上台股多頭列車，成為今日多頭指標之一。聯發科(2454)受全球5G晶片市場短期內將出現供不應求的利多消息影響，股價上漲18.5元、以460.5元作收，漲幅達4.19%。

匯率方面，美中貿易協議釋佳音，受惠外資大舉匯入帶動，新台幣兌美元今天維持升值走勢。新台幣兌美元今早以30.270元開盤、貶值0.7分開出，但旋即走升，盤中最高30.131元、最低30.270元，午盤以30.155元暫收、升值1.08角，以後仍持續升勢。

分析師表示，台股突破12000點，短線漲多，就算遇到壓力拉回，仍無損多頭格局，預期5日線附近支撐強勁。新台幣強勢有利熱錢持續流入，再加上明日期貨月結算、本週又有台積電除息，台股短線仍然偏多。操作上，不妨留意散熱、TWS概念、IC設計、食品及生技等族群。

(時報資訊)