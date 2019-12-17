台灣微軟今天與KKBOX Group啟動全球戰略布局，KKBOX將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure、主攻影音串流技術的KKStream加入微軟全球合作夥伴生態系，將與微軟合作銷售商用影音串流技術解決方案BlendVision，雙方將運用AI技術優化「音樂創作系統」，並前瞻性預測市場「全新音樂型態」。

KKBOX成立「KKBOX研究中心」整合旗下包含音樂、影音、展演票務與電商等娛樂大數據，結合AI技術進行各項數據應用，不僅提供用戶更優質的個人化體驗，也提供藝人、創作者、演唱會主辦單位各種商業洞察數據與預測。集團共同創辦人暨執行長林冠群表示，KKBOX Group與微軟啟動戰略合作，以『音樂上雲、在全球一起銷售BlendVision串流技術解決方案、AI音樂創作』開始合作，未來會有更多有趣計畫產生。

數位娛樂科技產業變化快速，面對追求高速線上串流服務及具高度差異化娛樂體驗的市場需求，透過上雲加速數位服務已是趨勢。因此KKBOX Group與微軟合作，將KKBOX音樂串流服務全面搬上微軟Azure雲端平台，希望借助Azure高度整合性的雲端解決方案，賦予數位娛樂產業創造力，提供 KKBOX內部更快的開發速度，以及更方便的資源調度與更具彈性的流量調整，有助於持續創新與開發更多元服務。

由KKBOX Group旗下影音串流技術公司KKStream推出的BlendVision，是新一代商用影音串流技術解決方案，透過SaaS(軟體即服務)形式，提供全球串流平台業者，有效降低營運成本、提升用戶體驗，並能創造新獲利模式的服務。KKStream總裁蔡怡仁指出，KKStream推出的商用影音串流技術解決方案BlendVision，是經過日本超過百萬用戶的串流平台實際驗證的成果，萃取出其中的技術服務，加入Azure雲端平台，透過與微軟的互相合作學習，不僅可以接觸到全球的企業客戶，同時也能大量吸收市場即時的需求反饋，有助於KKStream持續成長。

(時報資訊)