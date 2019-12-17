中華民國不動產聯盟總會今日舉行年終記者會，理事長林正雄說，今年內需市場是有加溫的，移轉棟數已成長到不動產業可以存活，已經有能量繼續成長，房市已經走出谷底看到朝陽。他說，台灣明年移轉棟數超過31萬棟應該也沒有問題，再加上小家庭趨勢及台商資金回流，預期5~8年不動產市場可望緩步上揚。

林正雄說，台灣以前人口結構每戶家庭約4人，目前變為2.8~3個人口，這個趨勢使得小坪數低總價為市場主流，也是讓房產蓬勃發展的隱藏的剛性需求，約有30萬棟數，這個需求數字將會成為房市的重要支撐之一。

另外，台商資金回流雖然嚴格規定不能買房，但是有允許25%投資股市，第二年配股息後就沒有規定，林正雄預期，配股息的資金將會流入不動產業，另外，據最新的一年很多土地標售來看，大約都溢價3%才能得標，現在新蓋的房子未來報價都會調高約15%，今年是以最低價購買中古屋及預售屋的最佳時機。

林正雄對住宅政策也提出建言，他說，房地合一實價課稅，已達到抑制價量目標，階段性任務已完成，房地合一稅規定2年內移轉稅率達35~45%，如此超高稅率是目前房市交易未能完全回歸正常化的重要關鍵。雖近3年房市交易量成功築底反彈，但30萬棟的交易量仍然偏低，不合理的稅制造成人民、政府及產業三輸的局面。

(時報資訊)