台灣大(3045)獨賣Google Nest Mini中文化智慧音箱，自11月26日上市一週即銷售破萬台，又以Google Nest Mini搭配MyMusic音樂串流服務和智慧家電的組合案最受歡迎，台灣大乘勝追擊，宣布即日起，限時優惠申辦台灣大「匯流專案」999型以上、綁約24個月，不但可直接帶走Google Nest Mini中文化智慧音箱，再加碼MyMusic無限暢聽及myVideo豪華月租3個月，並享有A1 Box與聲控遙控器。

台灣大宣布獨賣Google年度新機Pixel 4與Google Nest Mini中文化智慧音箱，吸引不少消費者前來台灣大門市實地體驗，台灣大更於台北三創、台北西門兩大旗艦門市打造「Smarter Home」智慧家庭情境區，透過現場導覽員親切引導，民眾可透過語音指令「OK Google」即可操控Google Nest Mini，變換室內燈泡顏色、開關電風扇、播放音樂等功能，力啖2020台灣智慧家庭商機。

台灣大表示，在已經賣出一萬多台的Google Nest Mini中，石墨黑與粉炭白銷售佔比約4：6，消費者除可單購外，最受歡迎的方案就是搭配MyMusic「無限暢聽」專案，月付149元，綁約12個月，即可暢聽近千萬首曲庫，並可免費打包Google Nest Mini，享受聲控點播音樂的方便。

同時，台灣大從即日起到月底，祭出最新推出的「匯流專案」，不但能直接將Google Nest Mini帶走，更提供包括行動上網加網內通話吃到飽，網外最高1300分鐘，最高1G光纖上網和高畫質數位頻道服務，還再加碼贈送MyMusic及myVideo 3個月免費，預料將於年底送禮旺季再掀一波申辦熱潮。

(時報資訊)