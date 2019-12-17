海關緝毒犬寄養家庭聯誼活動在緝毒犬培訓中心舉行，寄養家庭、社會化志工及除役犬認養家庭開心回娘家。（陳淑娥攝）

退役 Pablo的認養人呂國豪，也是牠昔日的領犬員。（陳淑娥攝）

關緝毒犬寄養家庭聯誼活動在緝毒犬培訓中心舉行，台北市消防局搜救犬回娘家，萌樣融化人。（陳淑娥攝）

海關緝毒犬寄養家庭聯誼活動在緝毒犬培訓中心舉行，Ruby緝毒績效斐然獲表揚，開心與寄養家庭合影。（陳淑娥攝）

台中市消防局攜帶5隻搜救犬回娘家。（陳淑娥攝）

新竹市消防局攜帶3隻搜救犬回娘家。（陳淑娥攝）

海關緝毒犬培育中心10年來已培育76胎508隻幼犬，而寄養家庭是工作犬的搖籃手功不可沒，中心14日舉辦聯誼活動，包括台中市消防局等單位均攜犬隻回娘家；其中，緝毒高手Ruby等績效斐然獲表揚、退役犬Pablo被昔日領犬員認領超開心、寄養家庭見到毛孩順利結訓，開心到掉下眼淚來。

海關緝毒犬寄養家庭聯誼活動在緝毒犬培訓中心舉行，邀請寄養家庭、社會化志工及除役犬認養家庭團聚交流；關務署副署長陳善助感謝大家一年來的辛勞與協助。

「哇，狗公務員可愛喔！」包括台中市消防局、台北市消防局、新竹市消防局均攜帶搜救犬回娘家，他們感謝中心提供犬隻，在搜救任務上表現均非常出色；台北市消防局人員表示，6歲的EVA參與過花蓮震災工作，是一隻動如脫兔、靜如處子的優秀工作犬。

另外，退役 Pablo的認養人呂國豪，也是牠昔日的領犬員，他說，Pablo很會看人臉色，是一隻善解人意的狗，當初就有認養牠的念頭，後期他雖不是領犬員，但還是會去探視Pablo，但因狗兒太興奮，擔心影響牠工作情緒，不敢去看牠，直到退役時，終於能帶牠回家了。

關務署表示，緝毒犬培訓中心援引澳洲海關技術與經驗，自2008年開始運作至今，已培育76胎508隻幼犬，緝毒犬優良基因代代相傳，寄養家庭及志工扮演幕後幼犬養育及社會化訓練工作，幼犬成長過程充滿歡樂與感動，希望喜歡毛小孩的民眾加入寄養家庭行列。

(中時 )