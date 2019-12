本月起,香格里拉遠東國際大飯店與遠傳電信等二通路也可使用HAPPY GO Pay消費!歲末佳節即將來臨,又到了與親友同事相聚慶祝的時刻,即日起至12月31日,為歡慶HAPPY GO Pay於香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南東國際大飯店、Mega50餐廳及會館同步上線,單筆消費滿$1000,即贈送HAPPY GO限時點數100點;而於今(17)日HAPPY GO Pay最新上線的通路遠傳電信,則可享3重優惠,最高贈送450點,等同22.5%的超高回饋,指定單品再享9折優惠。今年不論是聖誕美饌、挑選交換禮物還是跨年煙火派對都讓HAPPY GO為您增添難忘的節慶回憶。

隨著聖誕氛圍漸濃,香格里拉台北遠東國際大飯店不僅在各餐廳及酒廊精心準備了一系列聖誕大餐,今年更特別在一樓大廳打造堪稱全台北最高的夢幻薑餅城堡王國,提供賓客享受溫暖浪漫佳節時光的美食與場景,並提供消費優惠與回饋。

還沒挑選送給情人及交換禮物也別煩惱,遠傳電信為歡慶HAPPY GO Pay上線,推出下載App後綁定信用卡至直營門市消費享3重優惠,首次下載並填寫推薦碼贈150點限時點數,首次持App內的條碼至實體通路進行消費累點乙次贈100點,綁定信用卡首次不限金額任刷一筆加贈50點,至直營門市單筆消費滿1,000再贈150點,最高獲得450點,第2重再加碼不限消費金額月月抽500點活動,第3重為購買指定單品-時下最夯的防水藍芽喇叭享9折優惠,不論是購買手機、週邊商品或帳單繳納,使用HAPPY GO Pay都划算!

(中時電子報)