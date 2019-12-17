為了拉近與台積電的距離，南韓三星電子開始投資半導體新創公司，並聘請大量半導體專家，希望藉此提高競爭力與對手抗衡。

由於庫存逐漸去化及旺季效應優於預期，拓墣預估2019年第4季全球晶圓代工總產值將較第3季成長6%，市占率前3名的廠商分別為台積電（52.7%）、三星（17.8%）與格芯（8%）。其中，台積電由第3季的市占率50.5%增至52.7%，三星則由第3季的18.5%衰退至17.8%，顯示台積電正在擴大其領先優勢。

Korea Business報導，南韓政府宣布與三星合作，全力支持國內中小型的半導體材料與零組件公司。三星已開始大舉投資半導體新創公司，希望未來可以聯合這些公司的技術和產品，彌補在晶圓代工上的劣勢，目前三星旗下已有兩檔投資基金在進行國內外科技產業的相關風險投資。此外，該公司也聘請1.5萬名系統半導體研發和製造方面的專家，盼提高技術競爭力。

三星10月底曾估計，今年投資金額與去年大致持平，約29兆韓圜，而第4季的資本支出主要將用在記憶體晶片的基礎設施。今年前3季，三星共投資16.8兆韓圜，第4季投資支出將達12.2兆韓圜。

(中時電子報)